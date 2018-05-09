В Приднестровье 9 Мая отметят с размахом - по традиции, но и с новшествами

Парад Победы, праздничные концерты, выставки, спортивные программы, флешмобы и многое другое: в Приднестровье подготовились к празднованию 9 Мая.

ТИРАСПОЛЬ, 9 мая — Sputnik, Ирина Ляхова. В Тирасполе 73 годовщина Дня Победы в Великой Отечественной войне ознаменуется масштабным событием — парадом Победы, шествием "Бессмертного полка", многочисленными мероприятиями по чествованию ветеранов и завершится салютом. Впрочем, и в других городах Приднестровья организована своя праздничная программа.

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Дань традиции

В День Победы в Приднестровье запланировано много традиционных мероприятий. В главном городе региона — Тирасполе на центральной площади им. А.В. Суворова 9 Мая состоится военный парад. Перед ним также по традиции пройдет церемония поднятия Знамени Победы. Далее все участники последуют на Мемориал Славы, где возложат цветы к Вечному Огню и памятным плитам, на которых высечены имена захороненных здесь героев Великой Отечественной войны.

В программу главных мероприятий вошло шествие "Бессмертного полка", ряды которого из года в год растут и ширятся новыми участниками. Колона по традиции завершит свое шествие у Военного городка Ограниченного контингента российских войск, где также пройдет чествование ветеранов Великой Победы и запланирован праздничный концерт.

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Одновременно на площади им. А. В. Суворова и в микрорайонах Тирасполя пройдут различные концертные, спортивные программы, выставки изобразительного искусства, во всех музеях объявлен День открытых дверей. А в 18.00 всех приднестровцев объединяет минута памяти о павших.

На главной площади состоится вечерний праздничный концерт, который завершится в 21.00 красочным салютом в честь Победы.

Новый подход к празднованию

Традиционные праздничные мероприятия пройдут и в других городах Приднестровья — возложение цветов на Мемориалах славы и к памятникам погибших в годы Великой Отечественной, свои концертные программы, шествия Бессмертного полка. Но есть и новшества. Например, в этом году в Рыбнице в музее Боевой Славы решили провести к 9 Мая акцию "Фото Победы".

"В рамках фотопроекта жителям и гостям города предлагается создание коллективного портрета с ветеранами Великой Отечественной войны. Все фотоснимки будут храниться в фондах музея, а также экспонироваться на выставках ко Дню победы. Акция пройдет 9 мая с 10.30 до 11.30 на территории музея", — рассказали в рыбницкой администрации.

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Автопробег приднестровского автоклуба Mitsubishi соединит 9 Мая Тирасполь, Днестровск, села Первомайск и Суклея. Протяженность маршрута составит около 70 км.

Впервые в Бендерах будет проведен масштабный вокальный флешмоб, его участникам предложат исполнить всем вместе легендарную "Катюшу".

На этом празднование Великой победы не завершится. В последующие дни предполагается организация ряда мероприятий — спортивных, культурных, в честь этого особого праздника. В том числе активисты военно-патриотического клуба "Наследники Победы" с 10-13 мая намерены организовать большой военно-патриотический слет в Рыбнице.