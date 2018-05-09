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В Молдове отмечают День Победы. Архивное фото

Молдова готова к празднованию Дня Победы - самый подробный анонс

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (245)
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Акция "Бессмертный полк", выставки и концерты: как отпразднует Молдова 73 годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. В Кишиневе и по всей Молдове 9 Мая пройдут праздничные мероприятия. Sputnik знакомит вас с главными из них.

В Молдове отмечают День Победы. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В Кишиневе официальные мероприятия начнутся с 09.00. Руководство республики примет участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню на мемориале Eternitate (Вечность).

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Одно из центральных мероприятий праздника — Марш памяти "Бессмертный полк", который организован под эгидой президента Республики Молдова Игоря Додон. Сбор участников и построение колонны будет проводиться с 09.00 до 10.00 у триумфальной арки на площади Великого национального собрания. Шествие начнется в 10.00. Колонна проследует до мемориального комплекса воинской славы "Вечность", где состоится церемония возложения цветов к Вечному огню и могилам павших героев. Колонну возглавят ветераны Великой Отечественной войны, которых повезут на ретро-автомобилях.

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Ранее глава республики заявлял, что в этой акции примет участие порядка ста тысяч жителей Кишинева. "В этом году впервые за 26 лет независимости действующий президент Молдовы пойдет во главе колонны. Собираюсь обязательно вместе с семьей участвовать", — сказал Додон.

Накануне в Кишиневе под эгидой президента состоялся масштабный концерт, приуроченный к 9 Мая. В нем приняли участие молдавская певица Наталья Гордиенко, группа SunStroke Project, молдавская группа Zdob și Zdub, заслуженный артист России Денис Майданов и народный артист РФ Олег Газманов.

Акция "Бессмертный полк" пройдет и в других населенных пунктах Молдовы.

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Бельцы

В Бельцах — второй самый крупный город в Молдове — праздничные мероприятия стартуют с праздничного шествия к мемориалу Воинской Славы. В городе запланированы концерты и выставки.

Оргеев

В Оргееве 9 Мая также состоится большой концерт, в котором примут участие легенда молдавской эстрады Маргарета Ивануш, народный артист Молдовы Виталие Дани и баритон Виталие Мачунски. Начало в 15.00. Место проведения — парк Иванос.

О том, как в Приднестроье пройдет празднование 73 годовщины Победы в Великой Отечетсвенной войне, читайте в следующем материале Sputnik.

Около 400 тысяч уроженцев Молдовы воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза и, что примечательно, на сегодняшний день в Молдове не осталось в живых ни одного из них. Всего в стране осталось около 600 ветеранов Второй мировой войны.

Тема:
Наследники великой Победы (245)

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Теги:
анонс, праздник, День Победы, Оргеев, Молдова, Бельцы, Кишинев
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