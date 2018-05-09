Голод и бомбежки: о чем не могут забыть дети войны

Воспоминания очевидцев о Великой Отечественной войне были бы не полными без рассказов тех, кто пережил ужасные события в детстве.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik, Дарья Чернега. Дети войны наравне со взрослыми разделяли все тяготы Великой Отечественной войны: питались гнилыми продуктами, прятались от бомбежек, получали ранения и теряли самых близких. Как признается жительница Кишинева — Елена Николаевна Иовчева, ей до сих пор снятся бомбежки. Местечко на Брянщине, где жила ее семья, атаковали часто: в 40 километрах располагался военный аэродром, рядом пролегала железная дорога, по которой провозили боеприпасы.

"Все поля были заминированы. Кое-кто пытался собрать гнилую картошку, что еще осталась с урожая прошлого года, но подрывались на минах. Поэтому большинство не рисковало жизнью. Ели траву, жили впроголодь", — поделилась воспоминаниями собеседница.

© Sputnik / Nicu Goncear Елена Николаевна Иовчева

В начале войны о Елене Иовчевой, ее братьях и сестрах заботился дедушка. Одну за одной он получал похоронки на своих сыновей и зятьев. Последнее извещение окончательно сломило волю: мужчина впал в депрессию, отказался от еды и умер. Дети остались одни. Их домом на долгие месяцы стала землянка.

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"Это был конец 44-го, когда освобождали Брянщину. В этой землянке ничего не было. Только земляной пол и потолок — накат из бревен. Нам притащили огромный чан, в котором раньше выделывали кожу. На этот чан положили доски, бревна, постелили нам солому, и так мы жили пока нас не распределили", — рассказала Елена Николаевна.

Позже Елена Иовчева попала в детский дом. Жизнь там была настолько невыносимой, что однажды, взяв братишку за руку, она убежала оттуда ночью.

Детские воспоминая о войне до сих пор не может забыть и Лидия Васильевна Латьева. Ей не было и четырех лет, когда ее ранило в ногу.

"Мы пришли в немецкий госпиталь. Там был врач и медсестра Клара. Она очень заботилась обо мне. Я ощущала, что за этой заботой стоит некая точка человечности. Она как-бы искупала всю вину передо мной за ту войну, которую они принесли на нашу землю", — рассказала Лидия Латьева.

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Когда пришли советские войска, маленькую Лидию с шинами на ногах перенесли в поезд и увезли в неизвестном направлении. Она вспоминает, как уже ночью оказалась в темной комнате. Дальше произошло то, что определило дальнейшее отношение к жизни.

"Я услышала стон. Женский голос просил воды. Я попыталась встать, но упала и тогда поползла на этот звук. Наткнулась на мертвое тело. Это была мертвецкая комната с телами погибших. Когда я это поняла — заорала и потерла сознание. Но это внутренняя тяга — ползти на чужой стон осталась в моем характере", — отметила собеседница.

© Sputnik / Nicu Goncear Лидия Васильевна Латьева

Раненую ногу врачам спасти не удалось, ее ампутировали. Но Лидия Васильевна даже рада, что родилась в такое трудное время. Благодаря войне она знает, что такое внутренний стержень и настоящие ценности. Держит на земле человека Родина и народ, уверена Лидия Латьева.

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