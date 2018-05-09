18:16 09 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
LIVE:
Майя Ильинична Фельдман

Их расстреливали на месте

© Sputnik / Nicu Goncear
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Наследники великой Победы (263)
4910

Своей историей с корреспондентом Sputnik поделилась Майя Фельдман, пережившая ужасы Холокоста.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik, Дарья Чернега. Майя Ильинична Фельдман войну встретила в здании школы, где сейчас находится лицей имени М. Коцюбинского. В 40-м году ее отца прислали в Кишинев из Приднестровья и назначили директором учебного заведения. Семья Фельдман временно квартировалась в школе, а когда вражеские войска начали бомбить Кишинев, перебралась в подвал.

Здания, разрушенные в ходе боев на улицах Сталинграда. 1942
© Sputnik / Grigoryi Zelma
Голод и бомбежки: о чем не могут забыть дети войны

"Папа поставил какие-то нары, доски и мы там спали. Там же стояла коляска с маленькой сестрой. Мы сидели в темноте и постоянно боялись", — поделилась воспоминаниями Майя Ильинична.

На начало войны Майе Фельдман было 13 лет. Она вспоминает, что детвора до конца не осознавала опасности, которая подстерегала на каждом шагу. В один из дней в центре Кишинева оказалась не разорвавшаяся бомба. Дети с азартом ее рассматривали, не понимая, что совсем рядом — смерть.

Мы строили парк имени Антонеску

Когда стало ясно, что румынские войска нескоро покинут Кишинев, семья Фельдман отправилась к родственникам. Сначала на Украину — в Вознесенск. На пути им встретились немецкие танки, и тогда семья евреев решила скрыться от войны в Рыбнице. Там жили бабушка и дедушка Майи Ильиничны. Правда, дошла туда 13-летняя девочка уже без родителей, только с тетей. Как выяснилось позже, маму и папу расстреляли по дороге.

"Тогда вышел приказ из города всех евреев согнали на три улицы и устроили гетто. Колючей проволокой нас не окружили, но жандармы охраняли. На улицу можно было выйти только с 11-до 13-ти часов и только на базар. В приказе было написано — если кого-то найдут за пределами гетто, по закону военного времени — расстрел на месте", — рассказала собеседница.

В гетто Майя Ильинична вместе с другими евреями строила парк имени румынского диктатора Иона Антонеску. Они разбивали надгробия с еврейского кладбища и маленькими камушками выкладывали аллеи. За любую провинность били. Майя Фельдман хорошо помнит удар штыком по голове. А еще запомнился визит Антонеску.

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве
© Sputnik / Григорий Сысоев
Ветеран рассказал, как маршал Жуков топтал фашистские знамена

"Антонеску к нам приезжал в Рыбницу. Гетто было напротив церкви. Поэтому нам сказали из квартир не выходить, закрыть все окна и ставни. У нас была своя внутренняя охрана — бригадиры. И, конечно, все боялись", — вспоминает собеседница.

Тяжелая дата: ветеран Сталинградской битвы вспоминает>>>

Осенью 41-го Рыбницкое гетто решили сократить. 500 человек — детей и стариков — отправили в концлагерь в село Гвоздавка в Одесскую область.

"Люди там умирали. Целыми днями шли дожди, а ночью наступали заморозки. Мы примерзали к земле. Из села приезжали люди и меняли наши вещи на еду. На мне было пальто с каракулевым воротником, мы оторвали воротник и поменяли его на кусок хлеба", — поделилась воспоминаниями узница гетто.

200 граммов хлеба стоили 2 оккупационные марки

За работу евреям не платили ни в лагере в Гвоздавке, ни в гетто в Рыбнице. В этот город Майя Ильинична вернулась после того, как удалось сбежать из концлагеря. Но и там подстерегала опасность — Майя Фельдман и ее тетя не состояли в списках гетто. Поэтому подлежали расстрелу. 

Президент РФ Владимир Путин
© Sputnik / Михаил Климентьев
Владимир Путин поздравил проживающих в Молдове ветеранов с Днем Победы

"Меня прятали у соседки. Прятали, потому что за стенкой жили жандармы. Тетя Галя делилась со мной последним куском мамалыги", — рассказала собеседница.

Выжить Майе Ильиничне помогали добрые люди. Примар (мэр) Рыбницы потом помог попасть в список гетто. Последними крохами делились посторонние. Найти деньги на хлеб было трудно.

Ветеран ВОВ Вадим Шимкевич — память после смерти>>>

"Не кормили и за работу не платили. Давали 200 граммов хлеба, но за них надо было платить две оккупационные марки. Где было взять эти марки? В общем, были мастерские, где можно было подработать. Часть заработка нужно было сдавать в примэрию. А примэрия в счет этих денег иногда давала хлеб", — пояснила Майя Ильинична.

Майя Фельдман провела в гетто три года. После победы Красной Армии она уехала к родственникам в Баку. Но и там жизнь не была безоблачной. Девушка прошла через допросы в органах госбезопасности. По ее словам, бывших узников гетто воспринимали как врагов народа. Якобы, они специально в годы войны остались жить на оккупированной территории.

Тема:
Наследники великой Победы (263)

По теме

От мала до велика: Кишинев от души поздравил ветеранов с Днем Победы
Петрович: большинство граждан Молдовы будет отмечать День Победы
"И глаза молодых солдат..." - Бессмертный полк в Кишиневе
Этот День Победы: самые яркие моменты концерта к 9 мая в Кишиневе
Теги:
дети войны, война, расстрел, смерть, гетто, дети, Великая Отечественная война, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Возложение цветов на Братском кладбище в День памяти жертв Второй мировой войны 8 мая
    Не ваш день

    В Риге ветеранов-красноармейцев 130-го латышского стрелкового корпуса не пригласили на церемонию возложения цветов в День памяти жертв Второй мировой войны.

  • Прохожие на Новом Арбате в Москве
    "Мнение" или оскорбление?

    Сотруднику городского самоуправления Вильнюса грозит два года лишения свободы за публичное оскорбление россиян – чиновник не согласен.

  • Возложение цветов и венков к Бронзовому солдату 9 мая
    Не их Победа

    Празднование Дня Победы в Таллинне 9 мая на Военном кладбище может омрачиться действиями экстремистов, симпатизирующих проигравшей стороне.

  • Пакеты с бриллиантами, изъятые у пассажира авиарейса Дубай-Баку
    "Бриллиантовая нога"

    Таможенники в аэропорту Баку изъяли у гражданина Азербайджана, прибывшего рейсом из Дубая крупную партию незадекларированных бриллиантов.

  • Встреча Президента РА Армена Саркисяна и лидера оппозиционной фракции Елк Никола Пашиняна на площади Республики (21 апреля 2018). Ереван
    Со второго раза

    Президент Армении Армен Саркисян назначил премьер-министром Никола Пашиняна, который со второго раза набрал необходимое число голосов в парламенте.

  • Делегация из Казахстана и командование гвардейской дивизии имени И. Панфилова на могиле героев-панфиловцев. Северо-Западный фронт. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
    Общая победа

    Sputnik вспоминает о героизме, который проявили казахстанцы в годы Великой Отечественной войны вместе с братскими народами в борьбе за мир.

  • Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне встретился с руководителем поискового движения «Наша Победа – Биздин Жениш» Светланой Лаптевой и основателями Общественного фонда «Эрдик-Подвиг» Каныбеком Мырзакановым и Гульнарой Мырзакановой. 8 мая, 2018 года
    Чтобы помнили

    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поблагодарил активистов за поиски данных о пропавших солдатах Великой Отечественной войны.

  • Саранча. Архивное фото
    Нашествие саранчи

    В Таджикистане началась активная борьба с саранчой - в этом году площадь распространения насекомого существенно превышает прошлогодний показатель.

  • Хамид Саматов
    История одной семьи

    В годы Второй мировой войны кузнец из Ташкента с женой воспитали 13 детей-сирот, эвакуированных с линии фронта, а после войны они приютили еще нескольких малышей.

  • Граница
    Нарушают и нарушают

    Пограничники в Южной Осетии задержали 45 человек, нарушивших в апреле правовой режим на различных участках государственной границы.

  • Возложение цветов на Братском кладбище в День памяти жертв Второй мировой войны 8 мая
    Не ваш день

    В Риге ветеранов-красноармейцев 130-го латышского стрелкового корпуса не пригласили на церемонию возложения цветов в День памяти жертв Второй мировой войны.

  • Прохожие на Новом Арбате в Москве
    "Мнение" или оскорбление?

    Сотруднику городского самоуправления Вильнюса грозит два года лишения свободы за публичное оскорбление россиян – чиновник не согласен.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Акция Бессмертный полк в Кишиневе
"И глаза молодых солдат..." - Бессмертный полк в Кишиневе
LIVE: Акция Бессмертный полк в Кишиневе в День Победы
Акция "Бессмертный полк" в Кишиневе в День Победы
Георгиевские ленточки
Георгиевская ленточка "полетела" по планете

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться