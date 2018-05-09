Президент Молдовы возглавил марш "Бессмертный полк" в Кишиневе

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон возглавил Марш Памяти "Бессмертный полк", который проходит в среду в Кишиневе.

© Sputnik / Miroslav Rotari Кишинев празднует День Победы: тысячи людей несут цветы к Вечному огню

Десятки тысяч кишиневцев с портретами участников Великой Отечественной войны единой колонной направляются к мемориалу "Вечность", чтобы почтить память участников Великой Отечественной войны. Колонну возглавляют мотоциклы и ретроавтомобили.

Корреспонденты Sputnik ведут прямую трансляцию с памятного шествия. Акция "Бессмертный полк", по словам многих ее участников, позволяет осуществлять преемственность поколений. Манифестанты скандируют: "Ура!", "Победа", "Спасибо" и поют песни военных лет.

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Президент республики рассказал в интервью Sputnik, что он чувствует, идя в колонне "Бессмертного полка".

"Во-первых, чувство гордости за нашу страну, за наших ветеранов, за наш народ, который сегодня массово вышел на улицы, чтобы отмечать День Победы. В Молдове был, есть и будет День Победы. Этого не изменить, несмотря на попытки некоторых политиков интерпретировать историю и этот праздник. Для нас он — День Победы", — сказал Додон.

Около 400 тысяч уроженцев Молдовы воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза и, к сожалению, на сегодняшний день в Молдове не осталось в живых ни одного из них. Всего в стране осталось около 600 ветеранов Второй мировой войны.