Голубей мира выпустили в небо над Кишиневом

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Трогательная праздничная церемония прошла на мемориале "Вечность" в Кишиневе в День Победы: несколько десятков белоснежных голубей выпустили в небо кишиневские школьники.
"Спасибо ветеранам за мир! Спасибо за Победу", — воскликнули растроганные кишиневцы.
Торжественные акции, приуроченные к 73-летию Великой Победы, проходят во всех населенных пунктах Молдовы. В Кишиневе десятки тысяч людей приняли участие в праздничном шествии "Бессмертный полк", организованном под эгидой президента страны Игоря Додона.
Президент Молдовы возглавил марш "Бессмертный полк" в Кишиневе>>>
"Главные герои сегодня, без сомнения, — ветераны. Мы чтим их подвиги, преклоняемся перед их мужеством и храним память о тех, кого уже нет с нами. Никто не забыт, ничто не забыто!", — отметил молдавский лидер.