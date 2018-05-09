Голубей мира выпустили в небо над Кишиневом

Жители и гости молдавской столицы продолжают приходить к Вечному огню на мемориальный комплекс "Вечность".

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Трогательная праздничная церемония прошла на мемориале "Вечность" в Кишиневе в День Победы: несколько десятков белоснежных голубей выпустили в небо кишиневские школьники.

"Спасибо ветеранам за мир! Спасибо за Победу", — воскликнули растроганные кишиневцы.

© Sputnik / Miroslav Rotari Кишинев празднует День Победы: тысячи людей несут цветы к Вечному огню

Торжественные акции, приуроченные к 73-летию Великой Победы, проходят во всех населенных пунктах Молдовы. В Кишиневе десятки тысяч людей приняли участие в праздничном шествии "Бессмертный полк", организованном под эгидой президента страны Игоря Додона.

Президент Молдовы возглавил марш "Бессмертный полк" в Кишиневе>>>

"Главные герои сегодня, без сомнения, — ветераны. Мы чтим их подвиги, преклоняемся перед их мужеством и храним память о тех, кого уже нет с нами. Никто не забыт, ничто не забыто!", — отметил молдавский лидер.