"Бессмертный полк" прошел по Кишиневу: никто не забыт, ничто не забыто

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Порядка 100 тысяч человек единой колонной прошли по центральным улицам Кишинева маршем Памяти "Бессмертный полк". Люди из многих уголков республики и даже из-за границы приняли участие в организованной под эгидой президента Молдовы Игоря Додона памятной акции. Участники марша пронесли к мемориалу воинской славы "Вечность" вместе с красными флагами и георгиевскими лентами портреты родственников, сражавшихся за освобождение Родины от фашистских захватчиков.

© Sputnik / Miroslav Rotari Президент Молдовы возглавил марш "Бессмертный полк" в Кишиневе

Как заявил Sputnik президент Молдовы Игорь Додон, в этом году впервые за 26 лет независимости страны действующий лидер республики прошел во главе колонны.

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"Около 100 тысяч человек в колонне во главе с президентом Молдовы прошли по центральным улицам Кишинева", — отметил Додон, добавив, что, по его мнению, в этом году к акции присоединилось больше людей.

Он рассказал, что испытал чувство гордости за нашу страну, за наших ветеранов, за наш народ, который сегодня массово отмечает День Победы.

"В Молдове был, есть и будет День Победы. Этого не изменить, несмотря на попытки некоторых политиков интерпретировать историю и этот праздник. Для нас он — День Победы", — сказал Додон.

Впереди многотысячной колонны двигались ретро-автомобили, в которых находились ветераны Великой Отечественной. Тысячи людей приветствовали главных героев праздника аплодисментами и словами "Спасибо за мир, за Победу".

Бессмертная память

Председатель Совета ветеранов пограничных войск Республики Молдова Ефим Донос, который принял участие в многотысячном шествии рассказал Sputnik о том, какие эмоции он переживает, идя в марше "Бессмертного полка".

"Чувствую то же, что и все люди, которые вышли в такой праздничный день для того, чтобы отметить День Победы. Непременно обращаешь взор на тех, кого нет рядом с нами, и вспоминаешь их. Поэтому праздник для всех нас. На портрете — мой родной брат 1924 года рождения. Он погиб в 1945 году в апреле под Калининградом", — поделился Донос.

Главный корабельный старшина крейсера "Грозный" Владимир Булюкану рассказал, что в этот день почувствовал свою молодость.

"День Победы для меня — радость, что сегодня мы живем и отмечаем этот день. Очень приятно, что вот столько народу вышло. Не ожидал", — поделился своими эмоциями Федор Георгиевич Бонарь, который строил Байконур и является участником запуска первого искусственного спутника Земли и первого человека в космос.

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"Человек на потрете Грищев Тимофей Федорович. Он был ранен в Белоруссии. Были прострелены ноги. После этого был отправлен в Молдову работать и здесь трудился. Умер в 92 года. Сегодня я ему помогаю пройти в "Бессмертном полку". Я очень горд и не ожидал, что такой патриотизм у людей", — сказал один из молодых участников шествия.

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"Это мой отец — Шатхин Александр Иванович. Его призвали в 18 лет. Прошел Прагу, Будапешт, Венгрию. После этого остался на дополнительную сверхсрочную службу в Финляндии — прикрывал полуостров. Там он познакомился с моей матерью, которая тоже была военнослужащая. Родители моей мамы погибли в блокаду в 1942 году. Из Финляндии мои родители вернулись сюда жить — в Оргеев, а потом переехали в Калараш. Я окончил школу в Калараше, а затем учился в Кишиневе, работал здесь. Потом перебрались в Израиль. Приехал специально на этот праздник", — рассказал участник шествия Аркадий Шатхин.

Завершилась трогательная праздничная церемония на мемориале "Вечность": несколько десятков белоснежных голубей выпустили в небо участники акции "Бессмертный полк".