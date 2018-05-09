От героев былых времен: рассчитались с фашистами сполна

Память о Победе: фашисты на двух мессершмидтах забавы ради пытались растрелять в поле совесткого связиста, а он остался жив.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Председатель клуба "Авто Ретро Тюнинг", кишиневец Владислав Думанов рассказал Sputnik о своих бабушке и дедушке, переживших Великую Отечественную войну.

"Мой дед по линии отца, Петр Федосеевич Думанов, родился 17 февраля 1922 года. Он был призван весной 1941 года в Красную Армию из станицы Троицкое, МССР.

Практически через пару месяцев после этого началась война. Будучи связистом, Петр Федосеевич мотался между воинскими соединениями с катушками проводов, постоянно восстанавливая обрывающуюся после обстрелов связь, либо — с личными донесениями командиров.

© Photo : архив Владислава Думанова Петр Федосеевич Думанов

Дед вспоминал о паре желтоносых мессершмидтов, которые однажды на бреющем полете забавы ради принялись расстреливать его, одинокого связиста в поле. Как ему удалось увернуться от всех очередей, выпущенных в него, дед и сам до конца не понял…

А дальше — окружение и плен. Концлагерь для военнопленных на Украине и знакомство с жестокостью "немецкого порядка цивилизаторов", с изуверским садизмом предателей, в том числе и из западной Украины. В 1942-м ему вместе с товарищами удалось бежать из лагеря во время налета нашей авиации, расстрелявшей охранение. Местные жители помогли спрятаться и переждать облаву, а потом — добраться в родные места.

В 1944-м при освобождении Молдавии Петр Федосеевич снова пошел в Красную Армию. В составе первого Белорусского Фронта 260 сд в 1026 сп освобождал Польшу, удерживал плацдармы на Висле, Одере и Эльбе. Освобождал Варшаву и брал Берлин.

© Photo : Владислав Думанов 1944, Польша. После награждения. Фото для полковой газеты. Петр Думанов слева

Как говорил, за погибших и замученных товарищей рассчитался с фашистами сполна. Был награжден медалью "За Отвагу", "За боевые заслуги", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина". Автограф на стенах Рейхстага оставил, и с его крыши майскими видами Берлина насладился.

Бабушка по линии матери, Людмила Ивановна Шутько, родилась 28 декабря 1918 (фамилия эта ей досталась от приемных родителей — настоящий отец погиб в Первую Мировую на Западном фронте, мать умерла уже в Гражданскую войну в России).

© Photo : архив Владислава Думанова Людмила Ивановна Шутько

Людмила Ивановна выросла в Сибири, в Омске. Там выучилась на шофера. Всю войну на полуторке перевозила различные грузы для фронта. В 1946 году в МССР перегоняла для восстановления народного хозяйства партию грузовиков и после уговоров местных властей согласилась остаться в Молдавии и обучать новые местные кадры. Затем еще долгое время работала водителем у руководства послевоенной республики".