20:46 09 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
1944, Польша. После награждения. Фото для полковой газеты. Петр Думанов слева

От героев былых времен: рассчитались с фашистами сполна

© Photo : Владислав Думанов
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Наследники великой Победы (269)
29 0 0

Память о Победе: фашисты на двух мессершмидтах забавы ради пытались растрелять в поле совесткого связиста, а он остался жив.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Председатель клуба "Авто Ретро Тюнинг", кишиневец Владислав Думанов рассказал Sputnik о своих бабушке и дедушке, переживших Великую Отечественную войну.

"Мой дед по линии отца, Петр Федосеевич Думанов, родился 17 февраля 1922 года. Он был призван весной 1941 года в Красную Армию из станицы Троицкое, МССР.

Практически через пару месяцев после этого началась война. Будучи связистом, Петр Федосеевич мотался между воинскими соединениями с катушками проводов, постоянно восстанавливая обрывающуюся после обстрелов связь, либо — с личными донесениями командиров.

Петр Федосеевич Думанов
© Photo : архив Владислава Думанова
Петр Федосеевич Думанов

Дед вспоминал о паре желтоносых мессершмидтов, которые однажды на бреющем полете забавы ради принялись расстреливать его, одинокого связиста в поле. Как ему удалось увернуться от всех очередей, выпущенных в него, дед и сам до конца не понял…

А дальше — окружение и плен. Концлагерь для военнопленных на Украине и знакомство с жестокостью "немецкого порядка цивилизаторов", с изуверским садизмом предателей, в том числе и из западной Украины. В 1942-м ему вместе с товарищами удалось бежать из лагеря во время налета нашей авиации, расстрелявшей охранение. Местные жители помогли спрятаться и переждать облаву, а потом — добраться в родные места.

В 1944-м при освобождении Молдавии Петр Федосеевич снова пошел в Красную Армию. В составе первого Белорусского Фронта 260 сд в 1026 сп освобождал Польшу, удерживал плацдармы на Висле, Одере и Эльбе. Освобождал Варшаву и брал Берлин.

1944, Польша. После награждения. Фото для полковой газеты. Петр Думанов слева
© Photo : Владислав Думанов
1944, Польша. После награждения. Фото для полковой газеты. Петр Думанов слева

Как говорил, за погибших и замученных товарищей рассчитался с фашистами сполна. Был награжден медалью "За Отвагу", "За боевые заслуги", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина". Автограф на стенах Рейхстага оставил, и с его крыши майскими видами Берлина насладился.

Бабушка по линии матери, Людмила Ивановна Шутько, родилась 28 декабря 1918 (фамилия эта ей досталась от приемных родителей — настоящий отец погиб в Первую Мировую на Западном фронте, мать умерла уже в Гражданскую войну в России).

Людмила Ивановна Шутько
© Photo : архив Владислава Думанова
Людмила Ивановна Шутько

Людмила Ивановна выросла в Сибири, в Омске. Там выучилась на шофера. Всю войну на полуторке перевозила различные грузы для фронта. В 1946 году в МССР перегоняла для восстановления народного хозяйства партию грузовиков и после уговоров местных властей согласилась остаться в Молдавии и обучать новые местные кадры. Затем еще долгое время работала водителем у руководства послевоенной республики".

Владислав Думанов: Бабушка Мила. Всю войну за рулем полуторки на фронт грузы возила. После войны была автоинструктором в Кишиневе. Заправляет свой Газ-67.
© Photo : Архив Владислава Думанова
Владислав Думанов: "Бабушка Мила. Всю войну за рулем полуторки на фронт грузы возила. После войны была автоинструктором в Кишиневе. Заправляет свой Газ-67".

 

Тема:
Наследники великой Победы (269)

По теме

Сидоров: в памяти молдавского народа 9 мая всегда будет Днем Победы, а не Европы
Этот День Победы: самые яркие моменты концерта к 9 мая в Кишиневе
Одна на всех: память о Победе, которую у нас не отнять
Теги:
участники ВОВ, воспоминания, 9 мая, День Победы, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Возложение цветов на Братском кладбище в День памяти жертв Второй мировой войны 8 мая
    Не ваш день

    В Риге ветеранов-красноармейцев 130-го латышского стрелкового корпуса не пригласили на церемонию возложения цветов в День памяти жертв Второй мировой войны.

  • Прохожие на Новом Арбате в Москве
    "Мнение" или оскорбление?

    Сотруднику городского самоуправления Вильнюса грозит два года лишения свободы за публичное оскорбление россиян – чиновник не согласен.

  • Возложение цветов и венков к Бронзовому солдату 9 мая
    Не их Победа

    Празднование Дня Победы в Таллинне 9 мая на Военном кладбище может омрачиться действиями экстремистов, симпатизирующих проигравшей стороне.

  • Пакеты с бриллиантами, изъятые у пассажира авиарейса Дубай-Баку
    "Бриллиантовая нога"

    Таможенники в аэропорту Баку изъяли у гражданина Азербайджана, прибывшего рейсом из Дубая крупную партию незадекларированных бриллиантов.

  • Встреча Президента РА Армена Саркисяна и лидера оппозиционной фракции Елк Никола Пашиняна на площади Республики (21 апреля 2018). Ереван
    Со второго раза

    Президент Армении Армен Саркисян назначил премьер-министром Никола Пашиняна, который со второго раза набрал необходимое число голосов в парламенте.

  • Делегация из Казахстана и командование гвардейской дивизии имени И. Панфилова на могиле героев-панфиловцев. Северо-Западный фронт. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
    Общая победа

    Sputnik вспоминает о героизме, который проявили казахстанцы в годы Великой Отечественной войны вместе с братскими народами в борьбе за мир.

  • Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне встретился с руководителем поискового движения «Наша Победа – Биздин Жениш» Светланой Лаптевой и основателями Общественного фонда «Эрдик-Подвиг» Каныбеком Мырзакановым и Гульнарой Мырзакановой. 8 мая, 2018 года
    Чтобы помнили

    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поблагодарил активистов за поиски данных о пропавших солдатах Великой Отечественной войны.

  • Саранча. Архивное фото
    Нашествие саранчи

    В Таджикистане началась активная борьба с саранчой - в этом году площадь распространения насекомого существенно превышает прошлогодний показатель.

  • Хамид Саматов
    История одной семьи

    В годы Второй мировой войны кузнец из Ташкента с женой воспитали 13 детей-сирот, эвакуированных с линии фронта, а после войны они приютили еще нескольких малышей.

  • Граница
    Нарушают и нарушают

    Пограничники в Южной Осетии задержали 45 человек, нарушивших в апреле правовой режим на различных участках государственной границы.

  • Возложение цветов на Братском кладбище в День памяти жертв Второй мировой войны 8 мая
    Не ваш день

    В Риге ветеранов-красноармейцев 130-го латышского стрелкового корпуса не пригласили на церемонию возложения цветов в День памяти жертв Второй мировой войны.

  • Прохожие на Новом Арбате в Москве
    "Мнение" или оскорбление?

    Сотруднику городского самоуправления Вильнюса грозит два года лишения свободы за публичное оскорбление россиян – чиновник не согласен.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Акция Бессмертный полк в Кишиневе
"И глаза молодых солдат..." - Бессмертный полк в Кишиневе
LIVE: Акция Бессмертный полк в Кишиневе в День Победы
Акция "Бессмертный полк" в Кишиневе в День Победы
Георгиевские ленточки
Георгиевская ленточка "полетела" по планете

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться