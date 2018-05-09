9 Мая в Приднестровье: радостный День Победы с горькими воспоминаниями

Одним из традиционных атрибутов празднования 9 Мая в Приднестровье является военный парад. Участник военных шествий в советское время рассказал корреспонденту Sputnik, отличается ли нынешний парад в Тирасполе от мероприятий прежних лет.

ТИРАСПОЛЬ, 9 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. В Тирасполе празднование Дня Победы над фашизмом открылось военным парадом – традиция, сохранившаяся с давних времен. Из техники был только победитель схваток в Великую Отечественную войну с немецкими "Тиграми" и "Пантерами", знаменитое изобретение советской инженерии – танк Т-34.

Благодарность героизму предков

Перед началом парада прошла церемония поднятия Знамени Победы. С поздравлением ветеранов, присутствовавших на трибунах, и приднестровцев, выступил лидер региона Вадим Красносельский.

"Этот день стал символом героизма, сплоченности и бесконечной верности Родине. Я убежден, что мы, приднестровцы, никогда не забудем и пронесем через поколения благодарность всем, кто ковал Победу и приближал такой выстраданный и долгожданный мир на военном и трудовом фронтах, в партизанских отрядах и подполье", — отметил Красносельский.

© Sputnik / Yana Zaharova / Этот День Победы: самые яркие моменты концерта к 9 мая в Кишиневе 16

Открывал парад легендарный танк Т-34. Он стал неизменным участником празднования 9 Мая в Тирасполе. За ним прошествовали курсанты Военного института министерства обороны в форме времен Великой Отечественной войны, в руках они держали штандарты всех 13-ти фронтов ВОВ. А далее прошло еще восемь расчетов, в том числе роты почетного караула, МВД и его отдельной бригады особого назначения "Днестр", парашютно-десантного подразделения Отдельного отряда специального назначения Вооруженных сил Приднестровья, Тираспольского юридического института, Пограничного отряда министерства госбезопасности, подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровье.

Впервые в парадном шествии участвовали воспитанники Тираспольского Суворовского военного училища. Еще одной новинкой стало танцевальное выступление в форме разных родов войск Приднестровского государственного ансамбля танца и народной музыки "Виорика".

Как рассказал Леонид Тупиков, который десять лет носил знамя дивизии на военном параде в честь Дня Победы, нынешний практически ничем не отличается от парада прежних лет.

"Точь-в-точь по-советскому. У нас только другая форма была, сапоги", — поясняет он.

Дети войны о пережитом

Леонид Тупиков прекрасно помнит военные годы, как он говорит, с первого дня до последнего. Когда началась война, ему было около 13 лет. Жил он в Почепе в Брянской области, город находился два года в оккупации.

"Грабили, убивали. Перед войной строились у нас глубокие рвы как противотанковые. И вот, когда пришли фашисты, то в них расстреливали евреев – детей и женщин, стариков. Детей брали по двое, лоб об лоб и из автомата расстреливали их влет как утку", — вспоминает он страшные годы оккупации.

Помнит Леонид Тупиков и распухших от голода людей, которые падали замертво, и то, как страшно было даже перебежать через дорогу по улице — если жандарм заметит, не миновать расправы. Помнит он и точную дату освобождения города — 17 сентября 1943 года и День Победы – 9 мая 1945 года.

"Все бурлило. Был такой день! Все пришли с орденами, медалями, радуются, а я забрался на стог сена и плакал — отец погиб на фронте. Мы, конечно, все пережили. Но не дай Бог, пережить такое снова", — с горечью говорит он.

© Sputnik / Miroslav Rotari Одна на всех: память о Победе, которую у нас не отнять

Станислав Писаренко совсем был маленьким мальчиком, когда началась война, и почти подростком, когда немцы отступали. Он жил в городе Николаеве.

"Когда немцы отходили, уничтожали все и вся. Фашисты свирепствовали. Народ весь собрали и гнали в урочище (яму) на расстрел. И вдруг появились партизаны. Благодаря им мы смогли спастись, убежав. Я держался за маму. Прибежали в подвал. Но туда тоже ворвались фашисты. Стрелять начали, мы попадали на пол. Тяжелое время, горькие воспоминания", — говорит Станислав Писаренко.

Воспоминания фронтовиков о вести Победы

Когда началась война, Иван Николаев жил в Мордовии, и ему было всего 14 лет.

"Некому было пахать, нас со школы всех — на трактор. В 1943 году призвали на фронт, в 45-м меня в танкисты взяли, под Саратовым сняли с фронта и отправили на Дальний Восток. А о Победе я узнал только через несколько месяцев после освобождения Харбина (Китай)", — вспоминает Иван Николаев.

Николай Шуткин — из Ярославля, его призвали на фронт в 42 году. Воевал на Западной Украине, на границе с Польшей.

"Солдатом я был. В эшелоне ехал на запад и сказали, что Победа, конец войне. Мы от радости стали стрелять вверх", — рассказывает ветеран.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Кишинев 9 мая: самые яркие моменты официальной церемонии в День Победы

Игорь Ильин является обладателем высокой награды Франции — Орден Почетного легиона. В годы войны он состоял в авиаполку Нормандия-Неман мотористом.

"Узнали об этом накануне официального объявления Победы и испытали счастье. Но мы никак не отмечали. Потому что это были неофициальные сведения от наших связистов, ведь они знают раньше всех. Праздновали мы ее 9 мая, когда Советский Союз подписал капитуляцию, и праздновали от всей души. Тогда я написал письмо родным, что жив-здоров", — говорит Игорь Ильин.

В Великой Отечественной войне ковали победу немало жителей Приднестровья, 12 из которых удостоены высшей награды советского государства – звания Героя Советского Союза. Всего в годы войны погибло более 17 тысяч приднестровцев.