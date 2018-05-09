Эхо войны: в одном из молдавских сел фашисты закопали заживо 100 человек

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Нет такой семьи, которой не коснулась Великая Отечественная. Число жертв этой войны оценивается в десятки миллионов. Ценой невероятного мужества, самоотверженности и любви к Родине и к дому наши деды и прадеды сражались за мирное небо, за свободное будущее, за жизнь без "коричневой чумы". Оглядываясь назад, мы, потомки Победителей, удивляемся и восхищаемся колоссальной силе духа воинов и тружеников тыла, которые подарили всему человечеству мир.

Через что только пришлось пройти этим людям? Голод, лишения, предательства, издевательства, смерть. Что чувствовала женщина, получившая похоронки на всех своих детей и мужа, или маленький мальчик, в один миг потерявший всех родственников при бомбежке… Великая Отечественная война искалечила судьбы миллионов. В каждом доме есть своя история, связанная с войной. Об одной из них Sputnik рассказала жительница Кишинева Мария Павловна Потачевская.

"Моя мама, Евгения Антоновна Потачевская, в годы войны вместе с семьей жила в селе Тэура Ноуэ в Сынжерейском районе. Ей было около 16 лет, когда произошла эта история. Когда фашисты начали отступать, они нещадно зверствовали. Мама рассказывала, как фашисты пригнали к ним в село из окрестных населенных пунктов около ста человек. Среди них были и старики, и молодежь, и дети. Люди были связаны между собой веревками", — начала историю собеседница.

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По ее словам, на окраине Тэура Ноуэ была выкопана большая яма, куда фашисты скинули пленников живьем и закопали их. Земля еще долго дрожала после этого.

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"Одной женщине удалось спастись ночью. Вероятно, она лежала сверху, и ей удалось раскопать тяжелую землю. Она выжила. Ее нашла моя бабушка в камышах. Вероятно, из-за того что они говорили на разных языках, бабушка не смогла объяснить женщине, чтобы она ее подождала. Когда бабушка вернулась с едой в руках, этой женщины уже не было. Видимо, она убежала, так как боялась, что ее найдут", — добавила Мария Павловна.

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На месте этой братской могилы в селе Тэура Ноуэ, по словам собеседницы, затем образовалось озеро.

"Прошло очень много времени и, насколько мне известно, несколько лет назад озеро осушили. На его месте обнаружены человеческие останки, которые затем перезахоронили", — пояснила она.

Об ужасах войны невозможно вспоминать без слез, сказала Мария Павловна. "День Победы — это не просто праздник, а вечное напоминание человечеству о том, что такое война. Я уже давно далеко не ребенок, но сих пор не могу забыть то, о чем мне рассказывали родители. Поэтому я считаю, что главное, чтобы не было войны. Так говорили мои родители и жители нашего родного села", — заключила собеседница.