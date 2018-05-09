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Бессмертный полк в Приднестровье

День Победы и Великая Отечественная – мнение приднестровцев

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (269)
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Несмотря на дождь и пасмурную погоду, тираспольчане неиссякаемым потоком шли в рядах Бессмертного полка к Вечному огню возлагать цветы к могилам погибших во времена Великой Отечественной войны. Были и те, кто не принял участие в празднике. Корреспондент Sputnik узнал почему.

ТИРАСПОЛЬ, 9 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. С фотографиями своих близких, погибших на фронтах войны или в тылу, с фотографиями выживших в годы Великой Отечественной, но не доживших до 73-й годовщины празднования Победы, жители всех городов Приднестровья в колоне Бессмертного полка прошли в среду до Мемориала славы, чтобы вспомнить своих героев. Корреспондент Sputnik на примере города Тирасполя увидел, что означает для жителей региона праздник 9 мая, поговорив и с теми, кто участвовал в Бессмертном полке, и с теми, кто не пришел на акцию. 

9 Мая в Приднестровье
© Sputnik / Irina Leahova
9 Мая в Приднестровье: радостный День Победы с горькими воспоминаниями

В главном городе Приднестровья – Тирасполе, где традиционно проходят все официальные мероприятия, а в рамках 9 мая — военный парад, также состоялась акция "Бессмертный полк". Вооружившись зонтиками и даже без них, несмотря на непогоду, тираспольчане шли к Мемориалу славы, чтобы отдать дань памяти тем, кто сражался за победу над фашизмом — на фронтовых полях или в тылу.

Фронтовики не любят рассказывать о войне

Каждый, к кому из участников Бессмертного полка я подходила побеседовать, с воодушевлением рассказывали о своих предках, представляя их жизненный или боевой путь. Некоторые говорили голосом, дрожащим от волнения, а, скорее, от осознания пережитого теми людьми, кто прошел войну, вне зависимости, от того, где это происходило – на жаркой передовой, в тылу жестокого врага или в тылу Родины, обескровленной и погибавшей от голода и болезней.

Бессмертный полк наглядно продемонстрировал, что Великая Отечественная коснулась истории многих семей Тирасполя, и потомки победителей помнят об их подвиге.

"Мой дед Сергей Стефановский попал на фронт в 1943 году, командовал танковой ротой. Участвовал в освобождении Праги, Варшавы и во взятии Берлина. Награжден 32 наградами, в том числе тремя Орденами Красной Звезды, Орденом Великой Отечественной. О самой войне рассказывать не сильно хотел", — вспоминает Сергей Шерстюк. 

Бессмертный полк
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Великая победа как единение

Многие тираспольчане приходили семьями. Для них это традиция – добрая, светлая и святая.

"Это большой праздник – праздник нашей Победы, жизни! И с советских времен мы так и детей воспитываем, что в этот день мы должны прийти и отдать дань памяти тем, кто сложил свои головы. В то же время, этот праздник нас объединяет. Большая победа – это большая радость и единство", — говорит Виталий Янковский в окружении своей семьи и друзей.

  • Бессмертный полк в Приднестровье
    Бессмертный полк в Приднестровье
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Бессмертный полк в Приднестровье
    Бессмертный полк в Приднестровье
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Бессмертный полк в Приднестровье
    Бессмертный полк в Приднестровье
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Бессмертный полк в Приднестровье
    Бессмертный полк в Приднестровье
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Бессмертный полк в Приднестровье
    Бессмертный полк в Приднестровье
    © Sputnik / Irina Leahova
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© Sputnik / Irina Leahova
Бессмертный полк в Приднестровье

"Наша семья чтит этот праздник. Для нас это не просто слова. Наш дедушка – кадровый офицер, прошел сложный боевой путь во время войны, был ранен в 1944 году и демобилизован. У него было много наград, в том числе три Ордена Красной Звезды. И мы всегда ходим на празднование Дня Победы", — объясняет Евгений Фастовец.

Чудеса героизма

В семье Капелько, которая пришла большим составом в шесть человек, и практически у каждого в руках было по транспаранту с фотографией родственника, первой вызвалась рассказать о своих славных дедах самая младшая – Лера. 

Великая Отечественная война
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"Моя прабабушка Мария во время войны была телеграфисткой, передавала на фронт и принимала важные сведения. У нее на фронт ушло три брата. Два из них не вернулось, в том числе и Степан. Он прослужил два месяца и погиб. Ему было 26 лет", — рассказывает девочка. 

"Мы всегда приходим всей семьей отдать дань памяти тем, кто подарил жизнь нам, нашим детям, внукам. Это люди, которые проявили чудеса героизма, отстояли Родину. И неизвестно, где и в какой стране мы бы жили, и жили бы, если бы победил фашизм. Об этом нужно помнить", — продолжает ее папа Юрий.

Почему не пришли на праздник

Уже возвращаясь домой после посещения Мемориала славы, заскочив в несколько мест, встречалась с улыбчивыми людьми. Все поздравляли с Днем Победы. И почему-то везде люди сами заводили разговор.

"Не смогла пойти, сегодня у меня работа. Но слышала музыку с площади. Аж слезы навернулись", — сказала одна из собеседниц.

А в одном магазинчике обе продавщицы, не сумев сдержать переполняющие их эмоции, делились со мной.

"Заходили к нам сейчас с портретами ветеранов. Даже не сдержалась, расчувствовалась. Так жалко, я не смогла пойти – работа. Ведь это так важно", — сетовала одна из них. 

Концерт на центральной площади Кишинева в честь Дня Победы
© Sputnik / Yana Zaharova /
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"Представляете, сейчас приходили с фотографией дедушки. Так он – герой Советского Союза!", — выражала восхищение ее коллега.

Колонны Бессмертного полка уже не первый год проходят в День Победы по главной площади Тирасполя, и с каждым годом их ряды ширятся. Однако даже те, кто не принимал участие в нем, временами просто не могли этого сделать из-за объяснимых причин, но не потому, что они равнодушны к этому особому празднику. Для них он так же важен и свят, у них также вызывает ком в горле и слезы вид портретов тех, кому уготована была судьба пройти фронт и прожить страшные годы войны, для них так же значима Победа над фашизмом и так же велик подвиг советских людей в борьбе с ним, их так же трогают за душу песни тех "былых времен" и им так же хочется, чтобы такого ужаса больше не повторилось.

Тема:
Наследники великой Победы (269)

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Теги:
память, Бессмертный полк, ВОВ, Приднестровье
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