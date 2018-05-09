Молдова и День Победы: праздник, который объединил десятки тысяч людей

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Молдова отпраздновала 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Памятные акции прошли во многих населенных пунктах республики, однако самые масштабные состоялись в Кишиневе.

Бессмертная память

Кишинев 9 мая встал в буквальном смысле этого слова. Десятки тысяч людей от мала до велика вышли в город, чтобы встать в единую колонну и пройти маршем Памяти "Бессмертного полка" по центральным улицам молдавской столицы. Люди из многих уголков республики и даже из-за границы приняли участие в организованной под эгидой президента Молдовы Игоря Додона памятной акции. Участники марша пронесли к мемориалу воинской славы "Вечность" вместе с красными флагами и георгиевскими лентами тысячи портретов родственников, сражавшихся за освобождение Родины от фашистских захватчиков.

Во главе этого марша находились ветераны Великой Отечественной войны, которых везли к мемориалу на ретро-автомобилях. Тысячи людей приветствовали главных героев Праздника аплодисментами и словами "Спасибо за мир, за Победу".

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Марш во главе с президентом

Многотысячную колонну возглавил президент Молдовы вместе со своей семьей. Глава республики впервые за 26 лет независимости страны возглавил столь масштабное шествие. Как отметил Додон, "в этом году акция была как никогда многолюдной".

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"Мы — наследники Великой Победы. Мы — потомки героев-победителей. И этот праздник у нас никто и никогда не отнимет. Низкий поклон всем ветеранам — и ныне живущим, и ушедшим от нас! Их подвиг навсегда останется в нашей памяти", — заявил президент.

Другие акции в День Победы

В разное время 9 мая в Кишиневе прошли акции, приуроченные ко Дню Победы. Колонна из байкеров проехала по центральным улицам Кишинева в честь ветеранов ВОВ. Состоялся и автопробег, а также несколько маршей. Одну из праздничных манифестаций провела "Партия Шора". По данным организаторов, в марше приняли участие 3,5 тысячи человек. Акция стартовала с улицы Тигина, а завершилась на мемориальном комплексе "Вечность", где ее участники почтили память погибших в ВОВ, возложив цветы к Вечному огню. Лидер политформирования Илан Шор поздравил ветеранов, отметив важность этой даты для всего человечества. "Вечная память тем, кто погиб за защиту Родины, слава героям, и да будет мир на нашей земле", — отметил Шор.

На мемориале многолюдно

Официальная церемония началась в 09.00 на мемориальном комплексе "Вечность". В ней приняли участие президент Молдовы Игорь Додон, спикер парламента Молдовы Андриан Канду, премьер Павел Филип, депутаты, члены правительства, а также дипломаты, аккредитованные в нашей стране.

С самого утра к Вечному огню и к могилам павших советских воинов люди продолжали приносить цветы. Среди тех, кто пришел к мемориалу много молодых людей и детей.

Все они сходятся во мнении, что нельзя допускать, что бы подвиг народов спустя 73 года обесценивался, факты о Великой Победе искажались, а история переписывалась. Именно поэтому нужно рассказывать детям и внукам о том, что пережили люди в годы Великой Отечественной войны, именно поэтому нужно слушать взахлеб ветеранов — героев этой страшной войны, которых с каждым годом становится все меньше.

Около 400 тысяч уроженцев Молдовы воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза и, к сожалению, на сегодняшний день в Молдове не осталось в живых ни одного из них. Всего в стране осталось около 600 ветеранов Второй мировой войны.

День Победы и День Европы

После того, как президент Молдовы Игорь Додон отклонил инициативу с поправками в Трудовой кодекс, согласно которым 9 мая в республике будут отмечать не только День Победы, но и День Европы, парламент республики решил принять в обход президент советующее постановление. Додон заявил позднее, что "в Молдове 9 мая праздновали и будут праздновать День Победы".

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Премьер Молдовы Павел Филип после церемонии возложения цветов на мемориале отметил, что этот день особенный для всего общества, для всех граждан. По его словам, спустя пять лет после 9 мая 1945 года были предприняты первые шаги по созданию новой политической структуры.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон: в Молдове День Победы был, есть и будет

"Эту структуру мы называем Европейским союзом. Объединение, которое доказало, что может предоставить гражданам лучшее качество жизни во всем регионе. Сегодня мы извлекаем уроки из прошлого и ставим это в основу будущего для нашей страны. Это особенный день. И не только мы решили праздновать сегодня День Европы и День Победы над фашизмом. Это продиктовано историей", — сказал Филип.

Председатель парламента Андриан Канду подчеркнул, что сегодня мы чтим память тех, кто боролся против фашизма, а также за будущее, свободу и независимость. Как отметил спикер, День Победы и День Европы объединяют мир на всем континенте.

Именно поэтому Демократическая партия Молдовы решила провести 9 мая концерт, посвященный Дню Победы и Дню Европы. В нем принимают участие Николай Басков, Томас Андерс (Modern Talking) и другие.

"Я безумно счастлив выступать в такой день в Кишиневе. Готов выйти на сцену, чтобы порадовать публику, которая меня всегда встречает с теплотой и любит мои песни", — сказал Басков.

По его мнению, на центральной площади Кишинева сейчас — настоящее содружество счастья, удовольствия и танцев.

Концерт завершится салютом.