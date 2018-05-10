День Победы и День Европы: зачем Молдове нужно объединять эти два праздника

В Молдове уже второй год подряд объединяют День Победы и День Европы: к празднованию 9 мая этих двух событий в нашей стране относятся неоднозначно.

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. В Кишиневе 9 мая отгремел концерт, приуроченный к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне и Дня Европы. В нем приняли участие молдавские и румынские поп-звезды, известный российский певец Николай Басков, немецкий исполнитель Томас Андерс (Modern Talking) и группа Blue.

© Sputnik / Miroslav Rotari Молдова и День Победы: праздник, который объединил десятки тысяч людей

К слову, в Молдове уже второй год подряд объединяют эти два события. К празднованию Дня Победы и Дня Европы 9 мая в нашей стране относятся неоднозначно. Причем расхождения видны на самом высокопоставленном уровне. Президент республики Игорь Додон считает, что "в Молдове 9 мая праздновали и будут праздновать День Победы", а вот спикер парламента Андриан Канду и премьер Павел Филип настроены на проевропейский лад.

С чего все началось?

Еще в 2017 году правительство разработало законопроект с поправками в Трудовой кодекс, согласно которым 9 мая в республике будут отмечать не только День Победы, но и День Европы. Парламентское большинство, которое принадлежит Демпартии страны, весной прошлого года проголосовало "за". Но президент Молдовы отклонил этот документ и вернул его депутатам.

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Однако парламентское большинство решило принять соответствующее постановление в обход лидера. Додон заявил позднее, что "в Молдове 9 мая праздновали и будут праздновать День Победы".

Для чего принята эта инициатива?

По мнению депутата парламента от фракции Партии коммунистов Республики Молдова Инны Шупак, уже несколько лет как некоторые представители правящей коалиции пытаются продвинуть идею о том, чтобы 9 мая помимо Дня Победы праздновать еще и день Европы.

"Естественно, их цель долгосрочна — чтобы со временем вообще День Победы отодвинуть на третий план, и выходить 9 мая на площадь только лишь с флагами ЕС", — заявила Шупак в комментарии Sputnik.

По ее словам, Партия коммунистов никогда не соглашалась, не соглашается и никогда не будет выступать за то, чтобы объединить эти два праздника официально и отмечать их в один день.

© Sputnik / Miroslav Rotari Сидоров: в памяти молдавского народа 9 мая всегда будет Днем Победы, а не Европы

"Мы всегда и везде, в том числе и во время дискуссий в парламенте, говорим о том, что без победы над нацисткой Германией и над союзниками фашизма не было бы и современной Европы. Поэтому, в первую очередь, мы должны 9 мая праздновать этот праздник", — сказала Шупак.

Европейцы поступили мудро

Депутат обратила внимание, что, начиная с 2010 года, делегация Европейского Союза в Республике Молдова никогда даже не пыталась провести 9 мая какую-то официальную акцию — ни прием, ни какие-либо мероприятия на площади.

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"Они никогда не подавали заявку, потому что они, европейцы, осознают мнение большинства граждан Республики Молдова", — отметила парламентарий.