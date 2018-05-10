Полиция уточняет: какие документы не надо предъявлять на границе

Сезон отпусков уже стартовал, поэтому водителям перед отправкой в путешествие за границу надо знать, какие документы нужно предъявлять на границе.

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. Граждане Молдовы уже не просто готовятся к отдыху, но и массово начинают выезжать за границу. Пограничная полиция республики напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения и других нормативных документов. Таким образом, при пересечении государственной границы на автомобиле водитель обязан иметь при себе и предъявить по требованию пограничника следующие документы:

водительские права, выпущенные на имя водителя и соответствующие категории/подкатегории, к которой он относится;

свидетельства о регистрации транспортного средства;

полис страхования автогражданской ответственности "Зелена карта", действительные для транзита и страны назначения.





В Погранполиции отметили, что при контроле на границе не нужны документы, касающиеся способа владения или пользования транспортного средства (доверенность, контракт или договор).