Полиция уточняет: какие документы не надо предъявлять на границе

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. Граждане Молдовы уже не просто готовятся к отдыху, но и массово начинают выезжать за границу. Пограничная полиция республики напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения и других нормативных документов. Таким образом, при пересечении государственной границы на автомобиле водитель обязан иметь при себе и предъявить по требованию пограничника следующие документы:
- водительские права, выпущенные на имя водителя и соответствующие категории/подкатегории, к которой он относится;
- свидетельства о регистрации транспортного средства;
- полис страхования автогражданской ответственности "Зелена карта", действительные для транзита и страны назначения.