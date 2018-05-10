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Траян Бэсеску

Бэсеску получил "хук" от молдавских судей

© AFP 2018 / GEORGES GOBET
Общество
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Как молдавские судьи поставили экс-президента Румынии на место: что постановила Апелляционная палата Кишинева?

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. Судьи Апелляционной палаты отклонили иск бывшего главы Румынии Траяна Бэсеску против президента Молдовы Игоря Додона, оставив в силе решение первой инстанции.

В июне 2016 года четвертый президент Молдовы Николай Тимофти в срочном порядке предоставил Бэсеску гражданство республики. Новый президент Молдовы Додон подписал указ о лишении бывшего румынского лидера молдавского гражданства 3 января 2017 года. Бывший румынский лидер обратился в Высшую судебную палату с иском против Додона 26 января прошлого года. Пленум ВСП вернул исковое заявление экс-президенту Румынии для обращения в суд Кишинева. В конце января этого года суд сектора Центр отклонил гражданский иск Бэсеску против Додона.

"Коллегия судей Апелляционной палаты приняла решение отклонить как необоснованное обращение адвоката Андрея Бивола, представляющего интересы Траяна Бэсеску, и оставить в силе решение суда сектора Центр от 22 января 2018 года по делу Траяна Бэсеску против президента Молдовы Игоря Додона об аннулировании декрета от 3 января 2017 года", — сказал на заседании инстанции судья АП. 

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Он отметил, что решение может быть обжаловано в течение двух месяцев в Высшей судебной палате.

"Сегодняшнее заседание показало, что господин Бэсеску сознательно не сообщил властям Республика Молдова о том, что находился под следствием в момент подачи и рассмотрения заявки на получение гражданства. Надо понимать, что факт нахождения под следствием — это категорический запрет на выдачу гражданства республики. Исходя из этого и был издан декрет президента об отзыве у господина Бэсеску гражданства. Здесь никаких политических аспектов", — заявил журналистам представитель президента Молдовы Максим Лебединский.

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Представитель интересов Бэсеску отметил, что в течение месяца будет получена мотивационная часть решения Апелляционной палаты, после чего будет еще два месяца для того, чтобы обратиться в ВСП.

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Теги:
Апелляционная палата, иск, гражданство, вердикт, решение, Андрей Бивол, Траян Бэсеску, Максим Лебединский, Игорь Додон, Молдова, Румыния
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