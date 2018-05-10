Додон рассказал, когда будет восстановлен президентский дворец

По информации, опубликованной на персональной странице главы государства в "Фейсбук", здание предстанет перед жителями страны в новом виде сравнительно скоро.

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. Глава государства Игорь Додон ознакомился в четверг с ходом работ по ремонту здания резиденции президента, проводимых при содействии Турецкой Республики, о чем сообщил на своей персональной странице в социальной сети "Фейсбук". Додон сообщил, что восстановительные работы проводятся в соответствии с установленным графиком, а сдача здания в эксплуатацию намечена на 27 августа — День независимости Молдовы.

"По моей инициативе перед зданием Президентуры будет обустроен сквер правителей Молдовы, открытие которого состоится в нынешнем году, посвященном Святому Штефану Великому. Отмечу, что именно в этом здании состоялось одно из важнейших событий в истории Республики Молдова — подписание Декларации независимости Республики Молдова. В связи с этим сообщаю, что в реконструированном здании президентской администрации еженедельно будут проводиться Дни открытых дверей", — написал Додон.

Он также передал слова благодарности президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за готовность покрыть все расходы на ремонт здания президентуры.

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Здание резиденции президента было серьезно повреждено во время массовых беспорядков 7 апреля 2009 года и более восьми лет находилось практически в "законсервированном" состоянии.