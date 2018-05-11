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Максим Гнатюк

Максим Гнатюк - путь к полуфиналу "Ты супер!"

© Sputnik /
Общество
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Тема:
Конкурс НТВ и Sputnik "Ты супер!" (91)
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Максим Гнатюк вовсю готовится к участию в полуфинале международного конкурса "Ты супер!".

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Участник международного конкурса "Ты супер!" от Молдовы 18-летний Максим Гнатюк выступит в субботу, 12 мая, в Москве в рамках полуфинала этого творческого состязания.

Максим Гнатюк на Ты супер!: это большая ответственность
© Sputnik .
Максим Гнатюк на "Ты супер!": это большая ответственность

Международный детский вокальный конкурс "Ты супер!" — это совместный проект телекомпании НТВ и международного информационного агентства Sputnik. Он дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, пробиться на большую сцену.

Начало прямой трансляции полуфинала — в 20.00 по московскому и кишиневскому времени. Смотреть ее можно будет на сайте Sputnik.

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Конкурс "Ты супер!" дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе и покорить большую сцену.

Максим Гнатюк
© Sputnik /
Максим Гнатюк в полной боевой готовности перед выходом на сцену "Ты супер!"

Во втором сезоне конкурса "Ты супер!" принимают участие 82 ребенка в возрасте от восьми до 18 лет из России, Белоруссии, Молдовы, Эстонии, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Южной Осетии и Германии.

В перерывах между выступлениями и репетициями жизнь у конкурсантов кипит. Например, Максим, Артем Семенов из Латвии, Вера Ярошик из Белоруссии и Мехрона Гайбуллоева из Таджикистана побывали в радиостудии Sputnik в Международный женский день.

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Также Гнатюк и Ярошик стали фуд-блогерами. Они отправились в московские рестораны молдавской и белорусской кухни, чтобы узнать, как готовят родную еду за рубежом.

В рамках 1/8 финала Максим Гнатюк прошел в следующий тур со сложной композицией на итальянском языке "Il mondo". Все члены жюри поддержали участника, нажав "зеленую кнопку.

"Были некоторые сложности при исполнении этой песни, физические сложности. Не хватало дыхания, челюсть даже сводило", — рассказал Максим корреспонденту Sputnik.

"Очень красивый голос, богатый обертонами, большой. Его хочется слушать. Свет позади вас, который поднимался с высотой нот — все это было потрясающе красиво. Спасибо вам большое за удовольствие", — поделилась впечатлениями популярная певица Юлиана Караулова.

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Два других члена жюри увидели в Максиме профессионала, поэтому решили дать ему несколько советов на будущее.

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"Я хотел послушать верхние ноты. Когда Виктор нажал на кнопку, было понятно, что это правильное позиционное пение, но я бы немного убрал крик. Думаю, что с каждым последующим туром это прояснится", — сказал народный артист России, композитор Игорь Крутой.

Победитель зрительского голосования "Евровидения-2016" Сергей Лазарев, в свою очередь, отметил талант бельчанина, обратив внимание на тонкости вокала.

"Что касается этой песни, вокальная позиция немного гуляла. Мне хотелось на некоторых, особенно на высоких нотах, немного округлить позицию. Было чуть больше открытого звука. Конечно, ты — мега-профессионал. Просто теперь тебе нужен какой-то внутренний собственный уровень поставить, куда стремиться", — сказал Лазарев.

Сам Максим поблагодарил маму, поддержавшую его занятия музыкой.

"У меня есть мама. Она сейчас стоит за кулисами. Почему-то нахожусь сейчас в центре внимания, но она дала мне все это. Благодаря ей я стою здесь. Она меня очень сильно поддержала", — сказал Гнатюк.

Сюрпризом вечера стало то, что поддержать вокалиста пришел его земляк Александр Олешко, вместе с которым они исполнили песню "Ioane, Ioane".
"Спасибо агентству Sputnik Молдова, что помогли отыскать такой бриллиант", — сказал ведущий Вадим Такменев.

А в четвертьфинале Максим исполнил песню Игоря Корнелюка "Город, которого нет".

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Музыка сопровождала Максима с рождения — его отец слушал ее постоянно, и ребенок соответственно тоже. С первого класса Гнатюк постоянно поет. Затем начал участвовать в городских конкурсах "Бельская звездочка", "Вера, надежда, любовь", позже стал ездить в другие города страны. Пять лет назад Максим впервые выехал за границу — отправился на конкурс "Мечте навстречу" в Киев. Высоких мест он тогда не занял, но был очень рад самому процессу. 

Максим Гнатюк
© Sputnik /
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В шесть лет у Гнатюка умер отец, а маму лишили родительских прав. Когда Максиму было 12 лет, его взяли в семью — в детский дом семейного типа. С этого времени он и начал активнее заниматься вокалом.

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В последние три года Максим занимает на вокальных конкурсах первые места, а в Москву приехал уже во второй раз. Но в тот раз он просто принимал участие в концерте в молдавской диаспоре.

В прошлом году Максим окончил школу, но никуда поступать не стал — не смог определиться с выбором профессии. Решил это сделать к следующему лету.

Тема:
Конкурс НТВ и Sputnik "Ты супер!" (91)

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Теги:
конкурс "Ты супер!", Максим Гнатюк, Москва, Молдова, Бельцы
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