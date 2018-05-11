Компания Red Union Fenosa сообщила, что в пятницу ожидаются отключения электроэнергии на некоторых улицах столицы.

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Публикуем список улиц Кишинева, где в пятницу отключат электроэнергию.

Центр:

— ул. Балтажь 1-39, 2-30, Буджакулуй 1-19, 2-10, Фокшань 42, Хайдучилор 6, 13, 19, 27, ш. Хынчешть 71, 73, 86, 94, 9999, Сихаструлуй 5, 7, 999, А. Влайку — в период с 13:00 — 18:00

— ул. Колумна 135-161, 140-154, Митрополит Дософтей 128-134, Митрополит П. Мовилэ 39, 41, 9001, Сфатул Цэрий 61, 61A, 61/1A, 61/7A — в период с 11:00 — 17:00



Чеканы:

— ул. Кэрэмидарилор 23-79, 40-94, Л. Ребряну 2-38, 31, 49-125, Св. Параскива 9-27, Мовиленин 1-51, 2-32, Узинелор 69-135, 84, 162- в период с 09:20 — 17:00



Рышкановка:

— ул. Архангел Михаил 30, 36/3, 36A, 55/1, Моара Рошие 5, П. Рареш 39/1 — в период с 13:00 — 17:00

— ул. К. Стамати 12-16, И. Дончев 22, И. Заикин 12, 14, Моара Рошие 3, 5, З. Арборе 1-7, 2-6, 3A, 4A, 7A, 7B, переулок З. Арборе 3/1, 4, 7, 7A —в период с 09:00 — 13:00



Буюканы:

— ул. В. Коробан 1-37, 2-32, Н. Бэлческу 1-23, 2-32, Виртуций 1-13, 2-6, Сучевица 11/1, 11A, 13, 15 — в период с 08:00 — 16:00

Более подробную информацию можно получить по телефону Red Union Fenosa: 022-43-11-11.