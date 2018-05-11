В Кишиневе ДТП и пробки: как объехать

Служба InfoTrafic сообщила, что в столице в пятницу с утра образовались пробки. Кроме того, в Кишиневе на данный момент зарегистрировано два ДТП: на пересечении Балканского шоссе с ул. Деляну и на пересечении улиц Гренобля-Асаки.