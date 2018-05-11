В Молдове отменят трудовые книжки

Записи в трудовых книжках, сделанные до 1 января 2019 года, будут действительны и могут при необходимости использоваться.

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. С 1 января 2019 года работники и работодатели больше не будут использовать трудовые книжки в качестве документа, в котором содержится информация об их стаже и местах работы.

В четверг, 10 мая, правительство Молдовы утвердило такое постановление, которое, кстати, было принято еще 11 лет назад. А летом прошлого года парламент одобрил соответствующий законопроект

Работники предприятий и фирм получат свои книжки до 28 декабря текущего года. Информация о рабочем месте, представленная работодателем, будет храниться в Государственном реестре индивидуального учета вкладов.

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Национальная касса социального страхования с 1 мая до 15 декабря 2018 года отсканирует информацию из трудовых книжек, представленных работодателем или работником, чтобы дополнить данные личных счетов социального страхования о полученном до 1 января 1999 года трудовом стаже. © Sputnik / Evghenii Panasenco Экономист: это иллюзия, что лей растет и мы становимся богаче

Записи в трудовых книжках, сделанные до 1 января 2019 года будут действительны и могут при необходимости использоваться.

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С 1 января 1999 года стаж отражен на личных счетах сотрудников благодаря тому, что работодатель ежемесячно присылает декларацию работника. А трудовой стаж до 1999 года нужно было подтверждать, предоставляя в Национальную кассу социального страхования (НКСС) оригинал и копию трудовой книжки.