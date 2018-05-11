К морю, к солнцу: на лето откроется прямой авиарейс Кишинев-Констанца

Жители Молдовы смогут отправиться на побережье Черного моря в Румынию прямо из аэропорта Кишинева.

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. С 1 июля румынская авиакомпания "Tarom" открывает рейсы из Кишинева в румынскую Констанцу.

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Самолет будет летать из столицы Молдовы на побережье Черного моря, как минимум, три раза в неделю, заявил на пресс-конференции директор аэропорта им. Михаила Когэлничану в Констанце Богдан Артажя.

Он сообщил, что считает перспективным направление Констанца-Кишинев, которое было отобрано среди многих других вариантов. Он выразил надежду, что указанный авиамаршрут будет развиваться, и это поможет укрепить сотрудничество между аэропортом Констанцы и государственной авиакомпанией.

"Это самая большая авиакомпания в Румынии, государственная компания, а мы — государственный аэропорт, и очень жаль, что "Tarom" не ведет дела в Констанце", — сказал директор аэропорта.

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Артажя уточнил, что прямые рейсы Кишинев-Констанца будут осуществляться только в летний период, и что цена билетов пока не установлена.

В марте генеральный директор "Tarom" Вольф Вернер-Вильхелм заявил, что предприятие планирует восстановить рейсы между западом Румынии, Констанцей и Кишиневом.