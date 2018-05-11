Унионисты задумались: либерал Гимпу вновь шокировал своих однопартийцев

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik, Елена Комолова. Лидер Либеральной партии Молдовы, известный русофоб Михай Гимпу явился на пятничное заседание парламента в галстуке цветов Георгиевской ленты. Стоит отметить, что главный унионист страны (сторонник объединения республики с Румынией) уже не раз был замечен в этом галстуке на публике. Казалось бы, что тут необычного?

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Однако всего каких-то пару лет назад именно фракция либералов во главе с Гимпу предлагала запретить на законодательном уровне на территории Молдовы Георгиевскую ленту. Тогда либералы с пеной у рта утверждали, что использование "георгиевских ленточек" в культурных, социальных и политических целях якобы "представляет опасность для целостности Молдовы".

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Но Гимпу не был бы Гимпу, если б сам себе не противоречил. И вуаля… После бурных речей и скандалов в парламенте предводитель либералов взял и повязал себе на шею галстук цветов той самой ленты, которую сам и хотел запретить. А, может, он дальтоник?