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Национальный антикоррупционный центр

Парламент решил судьбу антикоррупционного центра Молдовы

© Sputnik / Евгений Панасенко
Общество
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Депутаты парламента Молдовы определились и назначили одного из замглавы антикоррупционного центра: о ком идет речь?

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Депутаты парламента Молдовы утвердили большинством голосов кандидатуру Лидии Киреогло на пост замглавы Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

Этот пост оставался вакантным после того, как структура в конце марта осталась без вице-директоров.

Парламент
© Sputnik / Miroslav Rotari
Парламент назначил нового главу Антикоррупционного центра Молдовы

В итоге документы на должность вице-директора НАЦ подали шесть претендентов — начальник одного из управлений Академии полиции Александр Патрашко, еще один сотрудник этого учреждения Вячеслав Гуцан, бывший сотрудник МВД Юрие Сливчук, преподаватель Госуниверситета Сава Маймеску, старший следователь по особым делам НАЦ Лидия Киреогло, а также Виолина Шпак, однако она в последний момент сняла свою кандидатуру. В итоге победителем конкурса стала Киреогло. Ее кандидатуру поддержал и парламент голосами 50 депутатов.

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Киреогло 37 лет. Она закончила факультет права в ULIM. Работает в сфере юриспруденции уже 13 лет. Замужем, имеет двоих детей.

В середине декабря 2017 года парламент утвердил на пятилетний срок Богдана Зумбряну новым главой Национального антикоррупционного центра Молдовы. Согласно местному законодательству, глава НАЦ назначается на пятилетний срок большинством голосов депутатов без возможности назначения на новый срок. Вице-директоров Центра назначает парламент по предложению руководителя НАЦ, который выбирает кандидатов на основе конкурса.

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Теги:
назначение, Национальный антикоррупционный центр, парламент, Молдлова, Общество
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