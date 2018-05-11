Мэрия Кишинева предупреждает жителей столицы об испытании на прочность

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Кишинев в эти выходные опять парализует из-за того, что ряд центральных улиц будет перекрыт.

Как отметили в столичной мэрии, транспортное движение приостановят на проспекте Штефана чел Маре между улицами митрополита Г. Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина. Автобусы и троллейбусы перенаправят на улицу Букуршеть.

А в воскресенье движение транспорта ограничат на площади Великого национального собрания и проспекте Штефана чел Маре (на отрезке А. Лэпушняну — Армянская) — Влайку Пыркэлаб — Вероника Микле — М. Еминеску — В. Александри — Армянская.

Как будет ездить общественный транспорт

Маршрут троллейбусов №7, 10, 24 и 25 укоротят до улицы Албишора (остановка Цирк).

Троллейбусы №1, 4, 5, 8 и 22 перенаправят на улицу Букурешть.

Троллейбусы №30 и 31 будут следовать от бульвара Дачия по улицам Букурешть, митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, М. Когэлничану, А. Пушкина, Букурешть, бульвару Дачия и далее по установленному маршруту.

Троллейбусы №2 будут ездить с улицы Г. Асаки по улицам Пан Халиппа, Измаильской, Букурешть, Чуфля, виадуку "Центр-Ботаника" и далее по установленному маршруту.

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Троллейбусы №29 будут следовать от улицы М. Витязул по улицам Колумна, Хенри Коадэ, площади Дмитрия Кантемира, проспекту Штефана чел Маре, улицам Михай Витязул, Петрикань, Мирчешть и далее по установленному маршруту.

Автобусы №26 ездить не будут.

Автобусы №5 с улицы Г. Бэнулеску-Бодони поедут по улицам Колумна, Измаильская, проспекту Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту. Обратный маршрут — с проспекта Штефана чел Маре по улицам Измаильская, Александру чел Бун, А. Пушкина и далее по установленному маршруту.

© Sputnik / Miroslav Rotari Ад на дорогах — что делать с транспортными пробками в Кишиневе?

Автобусы №11 будут курсировать с улицы Тигина по улицам Букурешть, митрополита Г. Бэнулеску-Бодони и далее по установленному маршруту.

Автобусы №17 и 46 будут следовать с проспекта Штефана чел Маре по улицам А. Щусева, Букурешть, Измаильская, проспекту Штефана чел Маре, Чуфля, Букурешть, А. Щусева и далее по установленному маршруту.

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Автобусы №122 будут ездить с проспекта Штефана чел Маре по улицам А. Щусева, Букурешть, Чуфля, бульвару К. Негруцци и далее по установленному маршруту. Обратный маршрут — с бульвара К. Негруцци по улицам Чуфля, Букурешть, А. Щусева, проспекту Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.

Кроме того по-другому будут ездить и микроавтобусы №114, 116, 129, 138, 178, 192. С более подробным маршрутом можно ознакомиться здесь.