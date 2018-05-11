Адвокат: решение суда о снятии с гонки Регины Апостоловой опротестовали

Список кандидатов на внеплановые выборы мэра Кишинева возможно поредеет: почему суд исключил Регину Апостолову из избирательной гонки?

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Суд сектора Центр исключил в пятницу из электоральной гонки кандидата от "Партии Шора" Регину Апостолову. Таким образом, за пост мэра (примара) Кишинева, возможно, поборются только 11 претендентов.

В исковом заявлении от Партии народного единства Молдовы указано, что "Партия Шора" якобы финансировалась за счет денег из-за рубежа. Помимо этого, как сказано в иске, кандидат от "Партии Шора" Регина Апостолова использовала в электоральном ролике образ иностранного гражданина.

"Исковое заявление не было подтверждено ни одним фактическим доказательством. Тем не менее нас с гонки сняли", — заявила журналистам Регина Апостолова после судебного заседания.

Как отметил адвокат Денис Уланов, решение суда не обосновано ни с юридической, ни с логической точки зрения. Представитель стороны защиты отметил, что вердикт инстанции опротестован.

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"С юридической точки зрения отмечу, что со стороны партии были выполнены все требования, которые необходимо было сделать в рамках регламента о порядке финансирования избирательных кампаний, утвержденного ЦИКом", — сказал Уланов.

Своеобразным толчком, спровоцировавшим проведение внеплановых выборов в Кишиневе, послужила отставка с поста мэра столицы Дорина Киртоакэ. Этому шагу предшествовало открытие на него уголовного дела о платных парковках в Кишиневе и отстранение от должности на время следствия. Киртоакэ, занимающий пост первого вице-председателя Либеральной партии Молдовы, руководил Кишиневом на протяжении 10 лет подряд.

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С подробным списком кандидатов можно ознакомиться здесь.