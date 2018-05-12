Если продукт просрочен: как в Молдове вернуть деньги за обман в супермаркете

Если вы купили в магазине какие-то вещи или продукты, а они оказались некачественными или просроченными, все "кровно заработанные" можно будет вернуть: в этом уверен собеседник Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik, Елена Сибова. Делая покупки в магазине, будь то бытовая техника, одежда, или даже продукт питания, каждому хочется, чтобы товар был качественным и по вкусу. Однако не редки случаи, когда в руки потребителя попадают просроченные продукты, неисправные приборы, бракованные вещи и т.д.

Жалобы покупателей в Центр по защите прав потребителей чаще всего связаны с просроченными продовольственными товарами, обманами покупателей на рынках и предоставлением услуг.

Как отметил в эфире радиостудии Sputnik Молдова глава Центра по защите прав потребителей Денис Старуш, с приближением летнего сезона возрастает число жалоб, связанных с транспортными и авиаперевозками.

"В летний сезон особенно много нареканий на транспортные услуги, авиаперевозки, туристические услуги. Множество путешественников, бронирующих свои перелеты и отели через интернет недовольны представленными услугами. В зимний период увеличивается число жалоб, связанных с коммунальными услугами, и в особенности тарифами на газ и теплоэнергию", — отметил эксперт.

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Помимо этого, вне зависимости от сезона, постоянными остаются жалобы покупателей на новую технику, продукты питания и предметы гардероба. Чаще всего в таких случаях большинство думает "не повезло" и забывает о том, что некачественный товар можно вернуть, так как уверены, что магазин откажется возвращать деньги.

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Однако собеседник радиостудии Sputnik Молдова уверен, за любой товар деньги можно вернуть.

"Конечно, в первую очередь, потребитель хочет вернуть деньги за товар. Закон предоставляет эту возможность. Магазины сейчас очень быстро отзываются на такие жалобы. Им невыгодно отказывать покупателю, купившему товар на 40-50 леев, из-за которых может быть проведена проверка всего магазина. А в большом магазине всегда найдутся какие-то нарушения. Им выгоднее просто возместить покупателю ущерб, поэтому деньги всегда возвращают", — заявил Старуш.

И, если с продовольственными товарами дело обстоит довольно просто, то вернуть дорогостоящую бытовую технику гораздо труднее. Когда речь идет уже не о 50 леях, а о нескольких тысячах, продавцы начинают придумывать десятки причин, чтобы не возвращать недовольному покупателю деньги.

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В таком случае, как отметил Денис Старуш, следует настоять на независимой экспертизе, и проверить, по чьей вине прибор оказался неисправен. Если в магазине вам отказали в экспертизе, или не провели ее в течении четырнадцати дней, вы можете без проведения анализа потребовать возврат денег.

Так, оставшись недовольным покупкой, не стоит забывать, что потребитель всегда может вернуть товар, обменять его и даже получить компенсацию.