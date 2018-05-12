Таксист из Кишинева: так отразятся на карманах пассажиров поездки по счетчику

Водитель одной из крупнейших служб такси столицы рассказал корреспонденту Sputnik Молдова о том, какие ухищрения будут использовать таксисты после того, как поездки по счетчикам станут нормой.

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik, Андрей Петрик. Многие помнят кадр из старого фильма Лиозновой "Три тополя на Плющихе", где простая деревенская женщина сетовала на то, что пока таксист выходил, счетчик бесперебойно "тикал", насчитывая лишние деньги за поездку.

В наши дни случались попытки перевода "частных извозчиков" на работу по тарификации за километр пути, однако они быстро "сдулись", а водители машин, в которых стояли такие аппараты, нередко "накидывали" к сумме, озвученной оператором, лишние пять-десять леев.

Однако совсем скоро основные службы такси нашего города, похоже, окончательно перейдут на новую схему работы: фиксированный тариф сменит оплата поездки по счетчику, а пассажиру будут выдавать кассовый чек.

Какие сюрпризы для пассажиров могут скрываться за таким нововведением?

Ответ на этот вопрос корреспонденту Sputnik Молдова дал водитель одной из крупнейших служб такси Кишинева Николай, фамилию которого мы не называем, по причине его профессиональной безопасности.

"Куй железо, не отходя от "кассы"

"Сегодня во многих фирмах активно обсуждается вопрос о цене посадки в такси, о той сумме, которую гарантированно заплатит пассажир, вызвав и сев в машину. Некоторые администраторы говорят о необходимости повышения этой цены с 15 до 20-25 леев. Некоторые хватают лиха и заявляют о 30-леевой базовой стоимости. В любом случае, только этот фактор может сильно ударить по карману пассажира", — сказал таксист.

По словам собеседника, если базовая ставка за посадку в такси не вырастет, это приведет к тому, что водитель будет работать фактически в ноль, без личной минимальной выгоды, что станет главным импульсом к необходимости возить пассажиров "на Стамбул через Шепетовку", наматывая лишний километраж, либо проверяя нервы спешащих пассажиров на прочность, простаивая в "пробках", заранее зная, где они есть на данный момент.

© Sputnik / Miroslav Rotari Кожокару: водителей такси надо проверять на адекватность ежедневно

"Естественно, что догадливые пассажиры незамедлительно заподозрят, что их пытаются обвести вокруг пальца, заработать на них. Не исключено, что будут возникать конфликтные ситуации, из которых нам придется выходить исключительно за счет хитрости и смекалки, говоря пассажирам, что по короткому предполагаемому пути к месту назначения — пробка, или на данном участке дороги проводится ремонт дороги", — рассказал водитель.

Бунт под "шашечками"

Таксист посетовал, что нововведения, регулирующие тарификацию поездок, которые совсем скоро вступят в силу в Молдове, крайне невыгодны таксистам. Многие из них, понимая, что им не удастся заработать необходимый, привычный им минимум, уже уходят из отрасли частных пассажироперевозок.

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"Мои коллеги твердо уверены в том, что такие меры направлены на пополнение госбюджета, как за счет таксистов, так и за счет пассажиров. Бюджет получит дополнительные средства, а мы получим постоянные, непрекращающиеся конфликты с пассажирами. Короче говоря, ситуация — из разряда нервотрепки. Естественно, что в таких условиях, мы вынуждены будем защищать свои права. Пока не знаю в какой форме мы будем протестовать, но не исключаю и забастовку подобно той, которую устроили в свое время маршрутчики", — подчеркнул таксист.

По словам собеседника, естественно, все это скажется на пассажирах, которые вынуждены будут нервно нажимать на экран телефона, пытаясь вызвать машину из той или иной службы такси. Однако иной формы заявить и о своих правах, по словам Николая, у этой категории водителей нет.