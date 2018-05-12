События минувшей ночи: “сюрпризы” от доллара и задержание наркоторговцев

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. Следователи поставили точку в расследовании дел о двух ОПГ в Сорокском районе. По данным пресс-службы Генпрокуратуры и Генинспектората полиции, в конце марта 2018 года были проведены пять обысков у подозреваемых в сбыте марихуаны.

Представители органов правопорядка нашли технически оснащенную "по последнему слову" лабораторию по изготовлению наркотиков растительного происхождения, а также конопляную плантацию. Дома у предполагаемого главаря ОПГ обнаружили около 100 тысяч леев в различных банкнотах. Сорокалетнего жителя Сорокского района в итоге задержали. Известно, что вместе со своими сообщниками в возрасте от 20 до 25 лет он занимался продажей "травки".

В том же районе полиция три месяца "вела" другую группу дилеров, лидер которой, кстати, пытался бежать через черный ход, забаррикадировав дверь дома. Правда, ничего у него не получилось.

Одну таблетку экстази наркоторговцы продавали за 250 леев, 100 граммов гашиша — за 100 леев, а один грамм амфетамина — за 700-900 леев. Вся торговля шла в пределах Сорокского района.

Все задержанные оказались жителями этого же района. Самому старшему из них — 50 лет, самому младшему — 20. В ходе 15 обысков у подозреваемых изъяли черную бухгалтерию, экстази, гашиш и амфетамин.

Минфин заявил, что будет с долларом в 2018 году

Министерство финансов Молдовы актуализировало расчеты относительно среднегодового курса лея к доллару — в этом году национальная валюта продолжит укрепляться к иностранному тяжеловесу.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Курс валют в Молдове: доллар продолжает шокировать

Согласно предположениям экспертов, которые отражены в проекте откорректированного бюджета на 2018 год, к концу года "американец" будет стоить 16,79 лея, а среднегодовой курс парочки составит 16,83 лея. В предыдущей версии прогноза средний курс национальной валюты к доллару составлял 17,68 лея. При этом по итогам 2017 года "бакс" в среднем торговался по 17,10 лея.

Прогноз среднегодового индекса потребительских цен на этот составляет 104,1% вместо 104,3%. Ожидается, что средняя номинальная зарплата вырастет на 30 леев и достигнет шести тысяч 180 леев.