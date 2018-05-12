В судебной битве с Adidas победили торговцы Кишинева

Кишиневский средний и малый бизнес нашел поддержку во всех трех судебных инстанциях Молдовы.

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. Высшая судебная палата Молдовы, рассмотрев дело концерна Adidas International Marketing B.V против владельца бутика на Центральном рынке Кишинева, приняла сторону последнего.

Все началось с того, что представители Adidas, подав иск, потребовали суд обязать противоположную сторону процесса самостоятельно уничтожить продаваемую на "точке" продукцию с товарным знаком этой знаменитой фирмы и взыскать с ответчика 110 тысяч леев в качестве возмещения ущерба. Также истец попросил суд запретить ответчику несанкционированное использование товарных знаков Adidas International Marketing B.V.

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Аргументы компании Adidas были просты и незатейливы — в бутике продавалась фирменная продукция, но никакого контракта с брендом заключено не было.

В своем обращении адвокаты Adidas заметили, что владелица торговой точки ранее привлекалась к ответственности за нарушения аналогичного характера, а в 2015 году она якобы уже признавала вину в торговле поддельной продукцией Adidas.

Но в итоге суд первой инстанции признал обращение Adidas International Marketing B.V необоснованным, и Апелляционная палата, а в след за ней и ВСП это постановление оставили в силе.