Пусть всегда будет мама: фестиваль семьи состоялся в Гагаузии

Подобные мероприятия, организованные фондом "Din Suflet", пройдут также в Бельцах и Кишиневе.

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. В Комрате по случаю Международного дня семьи состоялся фестиваль, организованный благотворительным фондом первой леди страны "Din Suflet".

Фестиваль проходил под эгидой президента Молдовы. В нем приняли участие около 10 тысяч жителей Гагаузии.

Глава государства стал почетным гостем мероприятия.

"С многочисленными семьями, родителями и детьми мы посетили различные аттракционы. Малыши были счастливы прокатиться на паровозике, посмотреть представление, организованное детскими коллективами, посмеяться вместе с клоунами, получить призы и подарки", — написал Игорь Додон в Facebook.

Oн пригласил всех жителей города Бельцы на Фестиваль семьи в воскресенье, а кишиневцев на такое же мероприятие 15 мая.