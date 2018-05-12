Стало известно, сколько телефонов прослушивается в Молдове

Генеральный прокурор республики Эдуард Харунжен объяснил депутатам парламента, как осуществляется прослушивание и запись телефонных разговоров граждан Молдовы.

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. Процесс прослушивания телефонных разговоров обременителен и затратен. Об этом заявил генеральный прокурор Молдовы Эдуард Харунжен в рамках слушаний в двух парламентских комиссиях.

Согласно отчету о деятельности Генеральной прокуратуры, в 2017 году в Молдове проводилось прослушивание и запись телефонных разговоров по 3 тысячам 142 уголовным делам.

Харунжен объяснил депутатам, что эти специальные меры предпринимаются не для фиксирования персональных данных, а исключительно для получения получения информации по конкретному уголовному делу.

© Sputnik / Rodion Proca Ляху: прослушка телефонов всех граждан страны – дорогое удовольствие

"Процесс прослушивания телефонного разговора очень затратный и сложный. Прокурорам не доставляет удовольствия 24 часа в сутки слушать просто переговоры, это делается для получения информации по делу", — заявил Харунжен.

По словам генпрокурора, подобные спецмеры предпринимаются лишь для определенной категории преступлений и не распространяются на все уголовные процессы.

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"Мы не прослушиваем разговоры, чтобы знать, чем человек живет", — уточнил Харунжен.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, прослушивание и запись разговоров проводится уполномоченным органом или следователем. Сотрудники ведомства, проводящего прослушивание телефонных переговоров, по закону призваны хранить в тайне услышанное и несут ответственность в случае нарушения этого обязательства.