Кобзон спел в Кишиневе по-молдавски

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. Народный артист СССР Иосиф Кобзон выступил в субботу в Кишиневе, в Парке афганцев.
Кобзон исполнил любимые миллионами граждан наших стран песни, посвященные как Великой Отечественной войне, так и мирной жизни.
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Концерт, организованный благотворительным фондом имени Мирона Шора, приурочен к празднованию Дня Победы советского народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне.
"Я люблю Молдавию, часто приезжал сюда на фестиваль Мэрцишор. Не миновали мы в такие поездки и Криковские подвалы. Там есть замечательная книга отзывов, где многие известные люди оставляли чуть ли не целые литературные зарисовки", — рассказал Кобзон зрителям.
Он даже спел акапелла фрагмент песни на молдавском языке.
"Что-нибудь понятно?", — спросил артист, и его слова были поддержаны возгласами и аплодисментами.