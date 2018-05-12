Лев Лещенко : да здравствует российско-молдавская дружба

Лев Лещенко и Иосиф Кобзон выступили в Кишиневе в субботу в рамках масштабного концерта, организованного в столичном секторе Рышкановка.

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. Народный артист России Лев Лещенко, выступая в Кишиневе в субботу, завершил исполнение первой песни своего сета словами "Да здравствует дружба молдавского и российского народов!".

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"Во время Великой Отечественной войны наши народы не теряли надежды на Победу и все песни тех лет мажорные, исполненные уверенности в том, что завтра обязательно должно быть лучше", — отметил Лещенко, выступая в Парке афганцев в рамках концерта, посвященного празднованию Дня Победы советского народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне.

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Концерт организован благотворительным фондом имени Мирона Шора. До Льва Лещенко на сцене выступил народный артист СССР Иосиф Кобзон.