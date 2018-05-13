Распад прошлого: как разрушилось культовое место в Кишиневе

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik, Сергей Цуркану. Был в Кишиневе еще 30-40 лет назад свой маленький Диснейленд и Солнечный берег. В 1972 году был открыт парк "Ла Извор" — тогда он назывался "Парк Дружбы народов". По задумке авторов, скульптуры и детали парка должны были всячески напоминать о "15 республиках сестрах". Впрочем, эта идея потерпела крах (как отчасти и былая дружба народов), однако парк получился замечательным.

Порядка 150 гектаров зелени, каскады озер, роскошный "Остров сказок" с пастью дракона в качестве входа в туннель, пляж и ресторан "Ла Извор". О нем и хочется сегодня вспомнить.

Ресторанов в столице МССР было немного, как собственно и в других городах СССР, еще меньше было летних террас при ресторанах. У ресторана "Ла Извор" была летняя терраса и располагался он на самом берегу озера. Здание необычное, создано архитектором А. Гордеевым в соавторстве с И. Кондратьевым.

Ресторан был одним из самых престижных в городе. Говорят, столик нужно было заказывать заранее. Кстати, вот его меню, прямиком из 1982 года — можно попытаться разобрать названия блюд и цены и рассчитать стоимость посещения, чтобы сопоставить ее как с тогдашней зарплатой, так и с нынешними ценами.

© Photo: Мой город Кишинёв Меню ресторана Ла Извор - 1982

Казалось бы, такое "козырное" место должно быть востребованным и популярным в любые времена. Корреспондент Sputnik Молдова побывал у престижного некогда объекта — ниже подборка фотографий.

Стоит отметить, что, взглянув на них, Кишинев легко перепутать с покинутой людьми Припятью, расположенной возле Чернобыльской АЭС. Такова судьба еще одного популярного и статусного некогда кишиневского местечка. Печально, но факт…