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"Держим марку": Молдова вновь в лидерах рейтинга самых пьющих стран мира

© RIA Novosti . Mikhail Mordasov
Общество
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Был опубликован рейтинг, согласно которому Молдова вновь попала в число самых "пьющих" стран мира, опередили нашу страну лишь Беларусь и Литва, где, согласно представленной статистике, пьют значительно больше.

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. Широко распространенное мнение, что россияне — самые пьющие в мире, все больше расходится с реальностью, пишет РИА Новости.

Потребление спиртных напитков в России снижается уже много лет, причем быстрыми темпами. Данные разных ведомств несколько разнятся — ВОЗ говорит о 13,9 литра на душу населения в год, Минздрав РФ и Роспотребнадзор — о десяти литрах.

Контроль, архивное фото
© Photo: Guvernul Republicii Moldova
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В январе министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что за последние пять-семь лет потребление алкоголя удалось снизить на 80 процентов. Как бы то ни было, все согласны, что в России с каждым годом пьют все меньше, и эта тенденция сохраняется уже больше десяти лет.

Только в 2017 году потребление алкоголя сократилось на 0,3 литра — это полторы бутылки водки (0,5 литра алкоголя), 4,5 литра сухого вина или 10 литров светлого пива.

В результате Россия теперь не входит даже в первую тройку самых пьющих стран (Литва — 18,2 литра, Беларусь — 16,4 литра, Молдова — 15,9 литра), занимая четвертое место и совсем немного опережая Румынию, Чехию, Хорватию, Болгарию.

Впрочем, все эти рейтинги и оценки достаточно условны. Так, по данным Евростата, наибольшую долю своих доходов на алкоголь тратят эстонцы.

Неожиданные выводы

В прошлом году в Европе опубликовали результаты масштабного исследования алкогольных пристрастий потребителей, проведенного центром "Европейский социальный опрос".

"Впервые изучалось население нескольких стран в аспекте и образа жизни, и здоровья, и условий труда", — пояснил профессор социологии Норвежского университета естественных и технических наук Терье Андреас Эйкему одному из норвежских изданий.

Некоторые результаты оказались достаточно неожиданными. В частности, выяснилось, что обеспеченные и образованные пьют больше, чем люди с низким социальным статусом.

Питейные заведения Москвы
© Sputnik / Алексей Куденко
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"Потребление алкоголя вообще, похоже, связано с высшим образованием. Это отличает алкоголь, например, от курения, распространенного исключительно в низших слоях общества. Однако благополучные люди пьют "правильно", проблематичное потребление алкоголя более характерно для низших слоев", — отметил Эйкему.

Еще один неожиданный вывод — потребление алкоголя начинает влиять на здоровье человека довольно поздно по сравнению с другими факторами. "Условия жизни важнее и могут сказать нам о том, почему мы пьем так, как мы пьем, — говорит Эйкему. — Проблематичное потребление алкоголя разрушает и самого человека, и его семью, но редко бывает основной причиной разрушения".

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Кроме того, эксперты уверяют, что запреты (например, на продажу алкоголя в определенное время) — не лучший способ борьбы за здоровый образ жизни.

"Наше исследование показало, что для подавляющего большинства стран важнее повысить благосостояние граждан и улучшить условия труда, — констатирует Эйкему. — Борьба с пьянством, конечно, важна, но сначала мы должны предоставить человеку возможность жить достойно. Тем самым мы создадим предпосылки для того, чтобы забота о здоровье вошла у людей в привычку", — резюмировал эксперт.

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Теги:
горячительные напитки, пьянство, алкоголь, рейтинг, Эстония, Литва, Беларусь, Молдова, Россия, Общество
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