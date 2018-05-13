Кому в Молдове помогут трудоустроиться без проблем

Несколько тысяч рабочих мест будет создано на юге страны, учреждение других вакансий будет поощрять государство.

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. Правительство Молдовы приняло на этой неделе ряд законопроектов по поощрению трудящихся и талантливых детей из социально уязвимых слоев населения.

© Sputnik / Николай Костыркин Студенты из Молдовы получили стипендии мэра Москвы

Проблема занятости населения

В утвержденном кабмином плане по решению проблемы занятости населения значатся положения, которые, возможно, найдут отклик у представителей ряда категорий населения страны:

— поощрение создания рабочих мест в селах;

— повышение шансов устроиться на работу как гражданам Молдовы, так и иностранцам;

— упрощение доступа к кредитованию для развития малых и средних предприятий;

— создание промышленного парка в Комрате, где появится более 2500 рабочих мест;

— реализация программы по поддержке молодых предпринимателей и женщин;

© Fotolia / WavebreakmediaMicro Во сколько правительство оценило успехи лучших студентов Молдовы

— гранты для фермеров;

— поддержка при приеме на работу вернувшихся в Молдову из-за рубежа, лицам из социально уязвимых слоев общества, людям с ограниченными возможностями, а также тем, кто вышел на свободу из мест заключения;

— выделение 900 миллионов леев на создание рабочих мест в селах и 34 миллионов леев на выплату пособий молодым специалистам-медикам, работающим в сельской местности.

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Для реализации всех этих начинаний необходимо 1,2 миллиарда леев, которые выделят из госбюджета и за счет инвестиций из-за рубежа.

Лучшее — детям

А талантливые дети из школ-интернатов Молдовы будут получать повышенные на 5% стипендии, которые предоставит Национальный колледж хореографии для учеников IV-IX классов художественного профиля.

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Повышенные стипендии будут начислены за период с 1 января 2018 года и сохранят, как минимум, свой нынешний объем в течение всего обозначенного периода обучения ребят.

Учащиеся II-IV классов школ-интернатов за успехи в учебе и общественной работе получают по 335 леев в месяц, ученики V-IX классов — по 500 леев, старшеклассники — по 640 леев. Бюджет этих стипендий в 2018 году составляет 75,8 тысячи леев.