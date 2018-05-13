Небывалое рядом: в Молдове ремонтируют дороги местного значения

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. В трех селах Чимишлийского района реставрируют дороги. Речь идет о дорожном покрытии населенных пунктов Михайловка, Троицкое и Батыр.

В селе Михайловка ремонт центральной дороги завершили полностью, восстанавливают и дорогу на въезде в село Троицкое. Всего, согласно плану, рабочие намерены восстановить 3,2 тысячи квадратных метров проезжей части.

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Местная администрация намерена восстановить и другие улицы. Мэр села Батыр Анатолий Спыну не преминул заметить журналистам, что и дороги местного значения важны, ведь по ним каждый день ездят машины, ходят люди. Примэрия этого населенного пункта намерена выделить деньги на реконструкцию еще двух участком местных дорог.

В селе Селемет Чимишлийского района в порядок приводят дорогу длиной в 1,5 километра и потратят на это 2,5 миллиона леев.

"Качество работ проверим при помощи передвижной лаборатории. Я побывал и в других селах, где восстанавливали дороги, все работы проведены качественно", — отметил замглавы Госадминистрации дорог Ион Дручек.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Ремонт дорог в Кишиневе затрудняет движение транспорта

Всего в Чимишлийском районе дороги отремонтируют в 36 селах. Работы обойдутся в 56 миллионов леев.

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Ранее сообщалось, что Национальная программа "Хорошие дороги для Молдовы", в рамках которой обновляется дорожное покрытие, предусматривает до конца 2018 года привести в порядок 1,2 тысячи километров дорог местного значения в 1,2 тысячи населенных пунктов. Общая сумма инвестиций составит 1,6 миллиарда леев. Деньги выделены из дорожного фонда и госбюджета.