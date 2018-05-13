Беспощадный Гидигич: какие улицы Кишинева могут быть смыты водой

Плотина "кишиневского моря" пока держится, однако жителям каких улиц и районов столицы все же надо быть начеку?

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. Периодически, раз от раза, кишиневцы вновь возвращаются к проблеме, которая в буквальном смысле повисла над горожанами вот уже не один год к ряду. Кишиневское водохранилище Гидигич, а вернее его дамба, построенная в 1963 году и не раз укреплявшаяся, "мотает нервы" тем кто живет в непосредственной близости от нее, и затаенной мыслью прокрадывается в умы кишиневцев, особенно тех, кто живет неподалеку от русла реки Бык, на нижней Рышкановке.

© Sputnik / Дарья Чернега Стая белоснежных лебедей нашла пристанище на озере Гидигич

Корреспондент Sputnik Молдова решил выяснить: все же жителям каких улиц нашего города надо быть наиболее бдительными и знать, что вода может дойти до них, если, не дай Бог, воды Гидигича вырвутся наружу?

Ответ на этот непростой вопрос дал председатель Экологического движения Молдовы Алеку Реницэ.

По словам эксперта, в случае прорыва ветхой дамбы в Гидигиче, направление главного удара многометровой волны придется на улицу Албишоара в Кишиневе.

"Надо учитывать, какой высоты будет волна. Скорее всего, это — три или пять метров. В таком случае вся нижняя часть города, расположенная в пойме реки Бык, примет на себя главный удар вод. Это и Скулянка, и улица Албишоара. В зоне затопления окажутся сотни одноэтажных и двухэтажных домов, расположенных по руслу Быка", — отметил Реницэ.

© Sputnik / Igor Vzorov Молдова рискует остаться без воды, а Днестр может пересохнуть

Эксперт утверждает, воды прорвавшегося Гидигича могут не пощадить даже здания АО "Молдова-Газ" и АО "Апэ-Канал". Они смогут спровоцировать оползни на участке 16-этажных домов по улице Албишоара, сильно повредить здание железнодорожного вокзала Кишинева, спровоцировать затопление всей улицы Мунчештской и дойти даже до Новых Анен.

Китеж-град в XXI веке: как "восстают из-под воды" затопленные церкви>>>

Слава Богу, что надежный советский железобетон и внимание контролирующих органов не дают поводов для беспокойства, однако необходимо руководствоваться принципом: "предупрежден — значит вооружен".