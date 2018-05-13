События минувшей ночи: Кобзон и Лещенко в Кишиневе и итоги "Евровидения"

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. В Лиссабоне завершился финал "Евровидения-2018". Победителем по итогам голосования стал Израиль, а молдавская группа Doredos попала в десятку лучших. Кстати, это первый случай подобного сотрудничества российских и молдавских музыкантов. Продюсировал наших ребят Народный артист России Филипп Киркоров.

Жюри из России дало молдавской группе больше всего баллов — 12. Не отставали Кипр, Армения и Греция (по 10 баллов). Черногория и Хорватия "расщедрились" на 8 баллов. Наши соседи — Румыния и Украина, вероятно, "сэкономили" на эмоциях и дали Doredos 7 и 5 баллов соответственно.

По итогам голосования судей Молдова оказалась на 10 месте. По итогам голосования телезрителей Молдова получила 115 баллов и заняла 7 место. Суммарно Молдова оказалась на 10 месте.

Кобзон спел в Кишиневе по-молдавски

В Кишиневе прошел масштабный концерт ко Дню Победы, организованный Благотворительным Фондом "Мирон Шор". Почетными гостями мероприятия, проводившегося в Парке афганцев в столичном секторе Рышкановка, стали народный артист Советского Союза Иосиф Кобзон и народный артист России Лев Лещенко.

Кобзон исполнил любимые миллионами граждан наших стран песни, посвященные как Великой Отечественной войне, так и мирной жизни.

"Я люблю Молдавию, часто приезжал сюда на фестиваль Мэрцишор. Не миновали мы в такие поездки и Криковские подвалы. Там есть замечательная книга отзывов, где многие известные люди оставляли чуть ли не целые литературные зарисовки", — рассказал Кобзон зрителям.

Он даже спел акапелла фрагмент песни на молдавском языке.

"Что-нибудь понятно?", — спросил артист, и его слова были поддержаны возгласами и аплодисментами.

"День Победы" и грандиозный салют

Народный артист России Лев Лещенко, выступая в Кишиневе в субботу, завершил исполнение первой песни своего сета словами "Да здравствует дружба молдавского и российского народов!".

"Во время Великой Отечественной войны наши народы не теряли надежды на Победу и все песни тех лет мажорные, исполненные уверенности в том, что завтра обязательно должно быть лучше", — отметил Лещенко, выступая в Парке афганцев в рамках концерта, посвященного празднованию Дня Победы советского народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне.

В завершении праздника был дан салют, прозвучавший под финальные аккорды знаменитой песни "День Победы". Зрители ликовали, кричали "Ура!", "Браво" и "спасибо".