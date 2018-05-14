Список улиц Кишинева, где в понедельник не будет электроэнергии

Компания Red Union Fenosa сообщает, что для улучшения качества предоставляемых услуг ожидаются отключения электроэнергии на некоторых улицах столицы.

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Публикуем список улиц, где в понедельник не будет электроэнергии:

Центр:

— ул. А. Щусев 42, 44, 46, 58, 60, 43, 47, М. Еминеску 30, 38, В. Александри 95, В. Пыркэлаб 18, 20, 22, 26 — в период с 14:00 — 17:00.

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— ул. Докучаев 4,5 — в период с 09:30 — 17:00.

Буюканы:

— ул. В. Коробан 1-37, 2-32, Н. Бэлческу 1-23, 2-32, Сучевица 11/1, 11A, 13, 15, Виртуций 1-13, 2-6 — в период с 08:00 — 16:00.

Чеканы:

— ул. Кэрэмидарилор 13-23, 26-38, Л. Ребряну 20A 20/1A, Узинелор 12-14, 27-79, 60, Варница 2/10 — в период с 09:00 — 17:00.

— ул. Кэрэмидарилор 23-79, 56-94, Л. Ребряну 38/1, Мовиленинь 1-51, 2-32, Св. Параскива 9-27, Узинелор 75 — в период с 09:30 — 17:00.

— ул. Кэрэмидарилор 41, 59, Л. Ребряну 22-38, 31, 49-125, Св. Параскива 22 — в период с 09:20 — 17:00.

— ул. В. Варзару 5/2 — в период с 13:00 — 17:00.

— ул. Вадул луй Водэ 60/1 — в период с 09:00 — 13:00.

Рышкановка:

— Выилор, Пэчий, Икел, Гоян, Кишинев — в период с 09:35 — 17:35.

Ботаника:

— ул. Мунчешть 364, Пэдурий 17, 21, 21/1 — в период с 09:30 — 14:00.

Отключения электроэнергии ожидаются в районах Молдовы, среди которых Новые Анены, Кагул, Кантемир, Комрат, Кэлэрашь, Кэушень, Чимишлия, Яловены, Оргеев, Стрэшень и другие.

Подробности можно получить по телефону Red Union Fenosa: 022-43-11-11