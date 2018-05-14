Кишинев "замер": какие улицы наиболее загружены транспортом

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Представляем список улиц Кишинева, где затруднено движение транспорта:
Центр:
— бул. Штефана чел Маре — Чуфля по направлению к ул. Измаильской.
— ул. Букурешть — ул.Чуфля по направлению к ул. Измаильской.
Буюканы:
— круговая развязка улиц Каля Ешилор — И. Крянгэ — бул. Штефана чел Маре.
— ул.В. Лупу, на участке улиц Конституцией и ул.К. Стере.
— ул. М. Витязул в сторону бул. Штефана чел Маре.
Чеканы:
— ул. Вадул-луй-Водэ в направлении TUTUN-CTC.
— ул.Узинелор по направлению к ул. Лунка Быкулуй.
Рышкановка:
— круговая развязка улиц Киевская — А. Руссо — Московский проспект.
— перекресток ул. Каля Орхеюлуй — Студенческая в сторону въезда в столицу.
— ул. А. Руссо по направлению к ул. Н. Димо.
Ботаника:
— бул. Дачия (Виадук) в сторону перекрестка ул. Чуфля — Букурешть.
— ул. Христо Ботев по направлению к бул. Дачия.