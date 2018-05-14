Новый поворот в деле молдавских врачей-рвачей

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Дело врачей, которые в сговоре с фармкомпаниями навязывали пациентам определенные медпрепараты, передано в суд. В прокуратуре по борьбе с коррупцией рассказали, что грозит обвиняемым.

© Sputnik / Miroslav Rotari Глава Минздрава Молдовы откровенно рассказала о коррупции среди врачей

"Прокуроры по борьбе с коррупцией завершили расследование и передали в суд уголовные дела на представителей трех фармацевтических компаний, обвиняемых в злоупотреблении служебным положением (ст. 335 п.1 УК), а также на девятерых врачей муниципальных медицинских учреждений Кишинева, которым инкриминируется получение путем вымогательства вознаграждения или других благ за оказание медицинских услуг (ст. 256 п.1 УК)", — отмечено в сообщении прокуратуры.

Как подчеркнули в структуре, речь идет о коррупционной схеме, согласно которой агенты по продажам фармацевтических компаний договаривались с некоторыми врачами продвигать те или иные медицинские товары.

Как работала преступная схема?

Согласно материалам дела, представители фармацевтических компаний находили врачей и убеждали их назначать за некое вознаграждение пациентам определенные лекарства, находящиеся в запасах аптек. В свою очередь, сотрудники медико-санитарных учреждений назначали своим пациентам препараты, а также аптеку, в которой их можно приобрести.

"Врачи обязаны указывать активное вещество, а не название препарата", — подчеркнули в прокуратуре.

По данным следствия, за оказанные услуги сотрудники медучреждений систематически получали различные суммы денег, ценности или им оплачивали поездки за границу.

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"Зарегистрированы и случаи, когда агенты по продажам настаивали на том, чтобы врачи выписывали пациентам побольше медикаментов из-за того, что приближалась дата, когда истекает срок годности продукции", — отметили в прокуратуре.

Что нашли в ходе обысков?

В ходе обысков, проведенных в феврале этого года у ряда агентов по продажам, выявлены и изъяты многочисленные доказательства, включая деньги и ценности, предназначенные для врачей за продвижение препаратов. Кроме того, обнаружены списки, в которых были указаны имена врачей, участвующих в этой схеме, названия медучреждений, в которых они работали, медпрепараты, предназначенные для пациентов, а также денежные суммы и ценности для медиков за проделанную "работу". Также изъяты проштампованные рецепты, в которых были прописаны "нужные" препараты, но не указаны имена пациентов.

Что грозит виновным?

"Представители фармкомпаний признали свою вину и возместили нанесенный ущерб в размере 365,9 тысячи леев. Таким образом, в их отношении будет действовать специальная процедура, а если их вина будет доказана, то им грозит штраф до 1150 условных единиц (57,5 тысячи леев) или до трех лет тюрьмы в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью в течение 2-5 лет", — отметили в прокуратуре.

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Что касается врачей, которые проходят по этому делу, то четверо из них признали свою вину, и им грозит штраф до 37,5 тысячи леев или неоплачиваемый труд в пользу общества 120-180 часов. В тоже время, если судьи решат, то фигуранты этого дела понесут наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч леев.