Штраф в две тысячи евро: водители в Молдове могут получить такое наказание

Десятки водителей в пьяном виде разъезжают по дорогам Молдовы: полиция предупреждает штрафы могут достигать нескольких тысяч евро.

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Пьянству за рулем — бой. В рамках спецоперации "Белые ночи" только за прошедшие выходные было выявлено полсотни водителей, которые сели за руль в пьяном виде.

По данным инспектората полиции, за минувший уикенд патрульные полицейские остановили 48 таких нарушителей.

"Водители, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, могут заплатить до 42 тысяч с половиной леев (две тысячи 148 евро по действующему курсу Нацбанка — ред.), и в тоже время остаться без водительских прав на срок от трех до пяти лет", — отметили в полиции.

В Молдове намерены ужесточить наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Уполномоченные структуры намерены разработать план действий для борьбы с этим феноменом. Одна из предложенных мер — наказать пойманного пьяным за рулем водителя работой в морге.

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Ранее глава МВД Александру Жиздан заявил, что количество водителей, пойманных за рулем в нетрезвом виде, сократилось. "Но мы считаем, что система до сих пор эффективна не полностью. Пока граждане позволяют себе садиться пьяными за руль, проблема не до конца решена", — добавил министр.

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По его словам, уже есть случаи, когда суд конфисковал автомобили, а Апелляционная палата возвращала их владельцам, серьезно нарушившим закон.

"Думаю, когда людей будут наказывать за их поступки не только штрафом, а автомобиль будет изыматься, как объект совершения преступления, тогда люди станут более ответственными. К сожалению, люди продолжают садиться нетрезвыми за руль и совершают преступления, мотивы которых сложно понять", — констатировал Жиздан.