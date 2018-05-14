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Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип

Премьер Молдовы сделал важное заявление: о чем предупредил глава кабмина

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Молдавскую экономику могут ожидать серьезные последствия: глава правительства республики дал срочные поручения ответственным структурам.

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Премьер Молдовы поручил ответственным ведомствам принять срочные меры для предотвращения распространения на территории республики африканской чумы свиней. В том числе речь идет о запрете ввоза в страну зараженного мяса. Соответствующее заявление глава кабмина озвучил на заседании, проведенном в связи с новыми вспышками заболевания.

Вспышка африканской чумы свиней
© Sputnik / Константин Чалабов
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Согласно представленной правительством информации, вспышки зарегистрированы в селах Паланка (Штефан-Водэ), Бешгиоз (Чадыр-Лунга) и Твардица (Тараклия). Предполагается, что во всех случаях вирус попал в страну в результате импорта мяса и мясных изделий из Украины.

"Национальное агентство продовольственной безопасности уведомило ответственные структуры на национальном и международном уровнях о возникновении вспышек", — сообщили в пресс-службе кабмина.

В настоящее время предприняты меры по предотвращению распространения вируса. С начала года, как отметили в правительстве, на границе изъято свыше тонны мясных изделий.

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"Учитывая, что Молдова — маленькая страна, а африканская чума свиней распространяется очень быстро, то это может привести к серьезным последствиям для экономики", — заявил Филип.

По его словам, вирус способен нанести урон сразу нескольким секторам — от выращивания свиней до культивации фуража.

"Необходимо привлечь как можно больше внимания к этой угрозе, попытаться изолировать вспышки и максимально защититься", — заключил Филип.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

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Теги:
африканская чума свиней, предупреждение, Павел Филип, Молдова
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