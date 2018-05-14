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Масштабы незаконного строительства в Молдове: что решают судьи

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Специалисты антикоррупционного центра Молдовы раскрыли детали о подводных камнях незаконного строительства на территории республики.

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдовы проанализировал проблему незаконных построек и обратился в компетентные органы.

"Национальный антикоррупционный центр провел анализ судебных решений по административным делам о неавторизированных постройках. Специалисты установили, что проблема незаконных сооружений возникает из-за пробелов в законодательстве, а также коррупционных рисков в этом секторе", — сообщили в НАЦ.

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Специалисты ведомства проанализировали 250 решений, принятых судебными инстанциями Кишинева, Бельц и Кагула в течение 2015-2017 годов. Как отметили в антикоррупционном центре, лишь в 24% случаев судьи высказались за снос незаконных построек, еще в 25% — были выписаны штрафы, а в оставшихся — административный процесс прекращался под различными предлогами. Самые распространенные причины — истечение срока давности, нарушение процедуры, отсутствие достаточных доказательств для аргументации в суде.

Таким образом, как отмечают специалисты антикоррупционного центра, существует аспект, который представляет бенефициарам несанкционированных построек возможность уклониться от ответственности. При применении ст. 179, 423 (10) и 439 (6) действующего Кодекса о правонарушениях Республики Молдова установлено, что констатирующий субъект вправе распорядиться приостановить строительные работы и обратиться в судебную инстанцию за применением меры безопасности, касающейся остановки незаконных построек и их сноса.

Следовательно, были установлены случаи, когда суды принимали решения как с применением меры безопасности о сносе неавторизированных зданий, так и без нее, установив только штраф для тех, кто нарушил закон.

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"До настоящего времени не реализованы положения Кодекса о правонарушениях, касающиеся разработки процесса сноса незаконных построек и вырубки деревьев и кустарников, что также затрудняет борьбу с незаконным строительством", — добавили в НАЦ.

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В связи с этим антикоррупционный центр уведомил министерство юстиции о необходимости совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей эту область, Высшую судебную палату — о разработке рекомендаций для судебных инстанций по единому применению закона, а Государственную канцелярию — с просьбой дать рекомендации по усилению полномочий констатирующих субъектов в органах местной государственной администрации с тем, чтобы не допустить нарушений в процедуре инициирования и рассмотрения дел о правонарушениях в области незаконного строительства.

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Теги:
антикоррупционный центр, незаконное строительство, анализ, суд, Молдова
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