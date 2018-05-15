Компания Red Union Fenosa сообщает, что для улучшения качества предоставляемых услуг во вторник ожидаются отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Представляем список улиц, где во вторник не будет электроэнергии:

Центр:

— ул. 31 Августа 137A, 141, переулок 31 Августа 141, Букурешть 140/1, Митрополит П. Мовилэ 4, 5, 6, 6/2, С. Лазо 7 — в период с 10:00 — 17:00,

— ул. 31 Августа 78, А. Пушкин 21, Пяца Марий Адунэрь Национале 1, Штефан чел Маре 999, 9999 — в период с 09:00 — 16:00

— ул. Арменяскэ 42, 42A, 44 — в период с 09:00 — 17:00

© Sputnik / Miroslav Rotari Мистика или знак: на конференции по Восточному партнерству погас свет

— ул. Митрополит Варлаам 75,77 — в период с 09:00 — 18:00

Буюканы:

— ул. В. Коробан 1-37, 2-32, Н. Бэлческу 1-23, 2-32, Сучевица 11/1, 11A, 13, 15, Виртуций 1-13, 2-6 — в период с 08:00 — 19:00

Ботаника:

— бул.Дачия 42, 42/1, 42/3, 44, 44/2, 44/5, 44A, 52, 9999, Индепенденций 50B, 52, 54, 54/1 — в период с 09:00 — 17:00

Чеканы:

— ул. Кэрэмидарилор 23-79, 56-94, Л. Ребряну 38/1, Мовиленинь 1-51, 2-32, Св. Параскива 9-27, Узинелор 75 — в период с 09:30 — 17:00

— ул. Кэрэмидарилор 41, 59, Л. Ребряну 22-38, 31, 49-125, Св. Параскива 22 — в период с 09:20 — 17:00

Рышкановка:

— ул. Б. Воевод 8/6 — в период с 09:30 — 17:00

— ул. Буна Вестире 1-11, 2-10, Колина пушкин 5-27, 6-32, Моара Рошие 4/2, 2/3, П. Рареш 28/1, 39/1, З. Арборе 8, 9, 10 — в период с 09:00 — 17:00

— ул. Д. Рышкану 9/1 — в период с 09:10 — 17:10

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы, среди которых Новые Анены, Кагул, Кантемир, Комрат, Кэлэрашь, Кэушень, Чимишлия, Яловены, Оргеев, Стрэшень и других.

Подробности можно получить по телефону 022-43-11-11.