Почему в Молдове молодые люди в ЗАГСы не спешат

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Институт семьи теряет свои позиции. Многие пары в Молдове все меньше склонны оформлять свои отношения — в 2017 вступили в брак всего 20 тысяч пар. Это почти на две тысячи меньше, чем в 2016-ом. Об этом сообщила Служба гражданского состояния.
Разводов в 2017 году зарегистрировано девять тысяч, в то время как в 2016 их было десять тысяч.
По данным статистики, средний возраст мужчин, вступающих в брак, составляет 28 лет, а женщины выходят замуж в 26 лет.
Измельчал мужик молдавский, или почему за вас девки замуж не идут>>>
Средняя продолжительность брака — до шести лет. Больше всего разводов оформляют 32-летние мужчины и 30-летние женщины.
Международный день семьи был учрежден ООН в 1993 году.
В этот день активно продвигаются семейные ценности и привлекается внимание общества к проблемам института семьи.