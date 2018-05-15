Почему в Молдове молодые люди в ЗАГСы не спешат

Настораживающая статистика браков и разводов в Молдове в Международный день семьи - влюбленные пары все реже стали оформлять свои отношения.

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Институт семьи теряет свои позиции. Многие пары в Молдове все меньше склонны оформлять свои отношения — в 2017 вступили в брак всего 20 тысяч пар. Это почти на две тысячи меньше, чем в 2016-ом. Об этом сообщила Служба гражданского состояния.

Разводов в 2017 году зарегистрировано девять тысяч, в то время как в 2016 их было десять тысяч.

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По данным статистики, средний возраст мужчин, вступающих в брак, составляет 28 лет, а женщины выходят замуж в 26 лет.

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Средняя продолжительность брака — до шести лет. Больше всего разводов оформляют 32-летние мужчины и 30-летние женщины.

Международный день семьи был учрежден ООН в 1993 году.

В этот день активно продвигаются семейные ценности и привлекается внимание общества к проблемам института семьи.