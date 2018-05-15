Молдавские политики счастливые и влюбленные, какими вы их еще не видели

В Международный день семей Sputnik сделал подборку поздравлений и трогательных фото известных молдавских политиков с их семьями.

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. В Молдове во вторник отмечают Международный день семей. Этот праздник провозглашен Генассамблеей ООН в 1993 году для того, чтобы привлечь внимание к проблемам семьи и важности сохранения традиционных семейных ценностей. Sputnik собрал поздравления и фотографии молдавских политиков вместе с их семьями.

Президент Молдовы Игорь Додон отметил, что в жизни каждого человека есть много вещей, которым он придаем важность.

"Однако среди всего самым ценным остается наша семья, самыми важными являются люди, которых мы любим и которые делают нас счастливыми", — сказал молдавский лидер.

Он отметил, что в последние десятилетия семьи в Республике Молдова сталкиваются с многочисленными проблемами социального и экономического характера. Но несмотря на это, как считает Додон, необходимо сделать все возможное для того, чтобы передать эти ценности будущим поколениям.

"Только оберегая семью, мы сможет выжить как народ, как страна. Искренне поздравляю всех с Международным днем семьи, который отмечается сегодня, 15 мая. Желаю всем радоваться полноценной семейной жизни, здоровым детям и родителям, прекрасным свершениям, миру и душевному покою", — отметил Додон.

У президента Молдовы Игоря Додона и его супруги Галины есть трое сыновей — Богдан, Влад и Николай.

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду отметил, что самые красивые и счастливые моменты — это те, которые проводятся с семьей.

"Я счастлив и самодостаточен", — отметил Канду.

У председателя парламента Андриана Канду и его женой Зузанны тоже трое детей — дочь Вера и двое сыновей Даниел и Адам.

Премьер-министр Павел Филип поздравил жителей республики с праздником, отметив, что для правительства важна каждая семья в стране.

"Хотим, чтобы семьи были счастливы здесь, дома. Именно это и мотивирует нас создавать высокооплачиваемые рабочие места, расширять доступ молодых семей к жилью, повышать выплаты для детей и пособия по рождению ребенка… Знаю, что еще многое надо сделать, и поэтому мы ищем новые возможности для того, чтобы предоставить семьям в нашей стране лучшую жизнь", — отметил Филип.

Глава МВД Молдовы Александру Жиздан отметил, что ему повезло с семьей.

"Мне повезло с большой и дружной семьей. Мы растем и учимся вместе, так как даже от самых маленьких я учусь. Семья — это люди, которые нас любят, оберегают и ждут, а их объятия самые сильные", — сказал Жиздан.

У руководителя МВД Александру Жиздана и его супруги Нели трое сыновей.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновски отметил, что вне зависимости от того, где находится человек, и какие изменения происходят в его жизни, одно остается неизменным — поддержка семьи.

"Посвящайте как можно больше времени любимым людям и помните, насколько важна семья для развитого и современного общества", — отметил чиновник.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновски и его жена Корина Кожокару воспитывают дочь Мэдэлину.