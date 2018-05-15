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В Кишиневе откроются сельскохозяйственные ярмарки

© Sputnik / Евгений Панасенко
Общество
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Несколько сельскохозяйственных ярмарок откроется в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Во всех районах Кишинева откроются сезонные сельскохозяйственные ярмарки, на них будет разрешено торговать местным производителям. Ярмарки будут действовать с 15 мая до 30 ноября 2018, соответствующее распоряжение подписал и.о. мэра столицы Руслан Кодряну.

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По данным пресс-служба мэрии, за организацию и работу ярмарок отвечают районные претуры.

В секторе Центр ярмарки откроются на Хынчештском шоссе, на улицах Измаил, Н. Тестемицану, Академической, Д. Кантемир (возле магазина IMC Market). 

На Ботанике на улицах Буребиста, Христо Ботева, Независимости, Пандурилор, Валя Кручий, Зелинского, Сармизеджетуза, Роз, проспекте Дачия и Мунчештском шоссе.

В секторе Рышкановка продажи будут доступны на Андрей Дога, пересечение с Аэродромной, Т.Владимиреску, Каля Мошилор, Албишоара, Каля Орхеюлуй, Соколень,Чеукарь  М. Басараб, Д. Рышкану, пересечение А. Сахаров.

На Чеканах — Узинелор, Мештерул Маноле, Вадул-луй-Водэ, Мария Драган, Лунка Быкулуй.

Буюкань — И. Раду, 27 — 29, Корнулуй, 5, Онисифор Гибу 2-4, Месаджер, 5, В. Лупу, 55 — 59, И. Пеливан, 24, Барьера Скулень, 2, Коулмна, 170, Париж, 40.

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Теги:
ярмарки, сельское хозяйство, примария Кишинева, Молдова, Кишинев, Общество
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