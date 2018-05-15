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Медицинский полис

Вопрос ребром: куда тратят деньги, которые молдаване тратят на медполис

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Незапланированные доходы: куда потратят деньги Национальная касса медицинского страхования, вырученные за счет покупки жителями республики полисов и возросших отчислений, получаемые от официальных зарплат?

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты отмечает рост доходов в бюджет медицинского страхования. По данным ведомства, не трудоустроенные официально граждане Молдовы стали активнее покупать полисы. Кроме того, выросли отчисления, получаемые от официальных зарплат.

Полис обязательного медицинского страхования
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Как отмечено в пояснительной записке к проекту закона о внесении поправок в бюджет медицинского страхования, взносы, получаемые в фонд обязательного медицинского страхования из зарплат граждан Молдовы, выросли на 54 миллиона леев, или же на 1,4%. Число граждан, купивших полис медицинского страхования по собственной инициативе, составило 50 тысяч 600 человек, что превысило запланированный показатель более чем на 15%.

Таким образом, дополнительные доходы в бюджет медстраха составили свыше 74 миллионов леев. Большая часть этих средств (почти 60 миллионов) будет направлена на медицинскую помощь, оказываемую в больницах.

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Речь идет о специализированных программах по хирургии сердца, протезированию бедренных и коленных суставов, лечению позвоночника и др. Далее в списке приоритетов — амбулаторная медицинская помощь, а именно диагностика туберкулеза и выявление предонкологических состояний. На эти цели будет выделено свыше 10-ти миллионов леев. Вдвое меньше денег планируется потратить на лечение цирроза печени и гепатитов B, C, D.

Остальные средства потратят на профилактические меры в области первичной медицины и на меры по улучшению работы скорой медицинской помощи в сельской местности.

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Теги:
медполис, страхование, полис, деньги, Молдова
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